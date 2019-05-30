Çiftçiler sirke sineğine karşı ‘sirkeli tuzak’la mücadele edecek

Karabük’te sebze ve meyve olmak üzere birçok ürüne yumurtalarını bırakarak çürümesine neden olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı kurulan sirkeli tuzaklar konusunda çiftçilere uygulamalı bilgiler verildi.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Avrupa’dan Türkiye’ye gelen ve birkaç yıl içerisinde Karabük’te görülen Kanadı Noktalı Sirke Sineği’ne (Drosophila Suzukii) karşı mücadele başlatıldı. Merkeze bağlı Cemaller Köyünde yaşayan çiftçiler başta kiraz, erik ve şeftali gibi meyve ve sebzelerde yumurtalarını bırakarak çürümesine neden olan kanadı noktalı sirke sineğine (drosophila suzukii) karşı kurulan sirkeli tuzaklar konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi. Çiftçiler toplanma vakti gelen sebze ve meyvelerin aniden çürümesine neden olan ekonomik kayba yol açan sirke sineğine karşı sirke tuzakları kurmayı öğrendi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “’Cumhuriyet kenti Karabük’ sloganıyla başlattığımız ve Valimiz Fuat Gürel’in himayelerinde yürüttüğümüz 3. Projemiz olan sirke sineğine karşı elma sirkesi projesi çok boyutlu bir proje. İki boyutlu olarak yürüteceğimiz projenin ilk bileşeninde kanadı noktalı sirkeli sineğinin sizle tanıtacağız. Nasıl bir zarar şekli var, nasıl mücadele edilmesi lazım ve nasıl önlemler almamız lazım. Tabi burada pratik uygulamamız da olacak. Bu mücadelede en etkili kullandığımız biyoteknik bir mücadele yöntemi olan sirke tuzaklarını hep beraber burada hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.