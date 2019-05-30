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Çiftçiler sirke sineğine karşı ‘sirkeli tuzak’la mücadele edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 18:21 | Son Güncelleme

Karabük’te sebze ve meyve olmak üzere birçok ürüne yumurtalarını bırakarak çürümesine neden olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı kurulan sirkeli tuzaklar konusunda çiftçilere uygulamalı bilgiler verildi.Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Avrupa’dan Türkiye’ye gelen ve birkaç yıl içerisinde Karabük’te görülen Kanadı Noktalı Sirke Sineği’ne (Drosophila Suzukii) karşı mücadele başlatıldı.

Karabük’te sebze ve meyve olmak üzere birçok ürüne yumurtalarını bırakarak çürümesine neden olan kanadı noktalı sirke sineğine karşı kurulan sirkeli tuzaklar konusunda çiftçilere uygulamalı bilgiler verildi.
Karabük İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Avrupa’dan Türkiye’ye gelen ve birkaç yıl içerisinde Karabük’te görülen Kanadı Noktalı Sirke Sineği’ne (Drosophila Suzukii) karşı mücadele başlatıldı. Merkeze bağlı Cemaller Köyünde yaşayan çiftçiler başta kiraz, erik ve şeftali gibi meyve ve sebzelerde yumurtalarını bırakarak çürümesine neden olan kanadı noktalı sirke sineğine (drosophila suzukii) karşı kurulan sirkeli tuzaklar konusunda uygulamalı olarak bilgilendirildi. Çiftçiler toplanma vakti gelen sebze ve meyvelerin aniden çürümesine neden olan ekonomik kayba yol açan sirke sineğine karşı sirke tuzakları kurmayı öğrendi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, “’Cumhuriyet kenti Karabük’ sloganıyla başlattığımız ve Valimiz Fuat Gürel’in himayelerinde yürüttüğümüz 3. Projemiz olan sirke sineğine karşı elma sirkesi projesi çok boyutlu bir proje. İki boyutlu olarak yürüteceğimiz projenin ilk bileşeninde kanadı noktalı sirkeli sineğinin sizle tanıtacağız. Nasıl bir zarar şekli var, nasıl mücadele edilmesi lazım ve nasıl önlemler almamız lazım. Tabi burada pratik uygulamamız da olacak. Bu mücadelede en etkili kullandığımız biyoteknik bir mücadele yöntemi olan sirke tuzaklarını hep beraber burada hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

“Projenin önemli olduğunu düşünmekteyiz”
Projenin ikinci aşamasını Ağustos sonu ve Eylül başı itibariyle gerçekleştireceklerini belirten Ayvalık, “Bu kapsamda yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşacağız. Bir yol haritası belirleyeceğiz ve gelecek yıllara ışık tutacak bir çalışmalarımızın başlangıcı olacak. Bu projenin sürdürülebilir olmasında en önemli etken elma sirkesidir. Eylül ayında yapacağımız etkinlikte de elma sirkesi nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekir bunları hep beraber kullanacağız. Elma sirkesi şuanda gündemde olan bir proje insan sağlığında, sebze ve meyvelerin dezenfeksiyonunda aşırı olarak kullandığımız güncel bir ürün. Biz bunun devamlılığını sağlamak amacıyla bu projenin önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu zararlı 2014 yılından sonra ülkemizde yoğun olarak görüldü. İlk olarak suni çalışmalara her ne kadar 2011 yılında başlanmış olsa da 2014 yılından itibaren hızlı bir çoğalma periyodik içerisine girdi” diye konuştu.
Ayvalık Amerika’dan Avrupa’ya ve Avrupa’dan Türkiye’ye gelen bir zararlının birkaç yıl süre içerisinde Karabük’e gelmesi, mücadele projesini başlatmalarında ana etken olduğunu kaydederek, bütün üreticilerin bu sirkeli tuzağı uygulamasını talep ettiğini söyledi.
Konuşmanın ardından çiftçilere sirkeli sinek hakkında bilgiler verildikten sonra zararlı sineğe karşı elma sirkeli tuzak kurulması öğretildi.

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