"Çiftlik Bank" davası

İSTANBUL (AA) - Kamuoyunda "Çiftlik Bank" olarak bilinen sistemin kurucu ve yöneticilerine yönelik, 11'i tutuklu 48 sanığın yargılandığı davada, mağdurların beyanları alınıyor. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 11 tutuklu sanık ile avukatları katıldı. Duruşmada, çok sayıda mağdur da hazır bulundu. Mağdur Büşra Coşkun, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatım. Stajyer olduğum dönemde arkadaşlarımın tavsiyesi ve internette gördüğüm ilanları dikkate alarak sisteme bin lira yatırdım. Bu paranın 359 lirasını aldım. Geri kalanını alamadım." dedi. Mağdur Ahmet Sağlam da sisteme toplam 5 bin lira yatırdığını, 2 bin 300 lirasını geri alamadığını, bu nedenle şikayetçi olduğunu söyledi. Bu arada söz alan mağdur Sağlam mahkeme başkanına "Bizim mağduriyetimiz giderilecek mi ?" diye sordu. Hakim Melih Osmançavuşoğlu ise "O kısmı sanıklara soracaksınız. Biz ceza kısmıyla ilgileniyoruz." şeklinde yanıt verdi. - "Ben Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim" Mağdur Ali Elibol da özel bir şirkette biyolog olarak çalıştığını ifade ederek, "30 bin liraya yakın para yatırdım. 18 bin lirasını geri alamadım. Ben Mehmet Aydın'dan şikayetçiyim. Kendi isteğimle girdim ben bu sisteme. Buradaki sanıkları tanımam. Zararımın karşılanmasını istiyorum." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir Polis merkezinde şiddet mağduru kadınlar için 'Güven Odası' oluşturuldu Şemdinli'de PKK'nın silah ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi İdlib’e beton blok sevkiyatı devam ediyor

Mağdur Ayhan Oduncu ise bahçıvan olduğunu belirterek, "Mehmet Aydın'ı televizyonda görmüştüm. Bir gün oğlum geldi 'baba Çiftlik Bank var televizyonda' dedi. Ben de 'Oğlum araştır, sor soruştur. Türkiye bir Kastelli olayı yaşadı. Bir daha böyle bir şey yaşamayalım.' dedim. Oğlum bir gün geldi inek aldım dedi. Bir gün tavuk aldım dedi. Toplam 21 bin lira yatırdık. Oğlum ilgileniyordu. Kazandığını söylediği paralar ile sistem üzerinden oynamaya, alışveriş yapmaya devam ediyordu. Şikayetçiyim. Benim için 21 bin lira çok para." şeklinde konuştu. Mağdur Ali Çalkıç da teknisyen olarak çalıştığını, sisteme yatırdığı 39 bin liradan 14 bin lirasını alamadığını, bu nedenle Mehmet Aydın'dan şikayetçi olduğunu ve zararının karşılanmasını istediğini söyledi. - Tiyatro oyuncusu da para yatırmış Mağdurlardan Bayram Önal ise tiyatro oyuncusu olduğunu belirterek, "Arkadaş çevremden gördüm, araştırdım. Ünlü oyuncuların reklamlarda oynadığını gördüm. Belediye başkanlarının toplantılara katıldığını gördüm. O şekilde güvendim para yatırdım. Toplam 9 bin 700 lira yatırdım. Sadece 800 lirasını geri alabildim. Şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.