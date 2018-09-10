Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Çember daralınca teslim oldu

Organizasyonun ‘Finans Müdürü’ olarak görev yapan Koray Hasgül yurtdışından gelerek savcılığa teslim oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Hasgül tutuklandı. Avukatları Hasgül’ün tutukluluğuna itiraz etti. Mahkeme bu itirazı reddetti. Süreç devam ediyor.
HARCAMA VE ÖDEMELER SORUMLUSU
Çiftlik Bank’ın Genel Müdürü olan ve halen firari olarak aranan Niyazi Karakoç, skandalın yaptığı dönemde yaptığı açıklamada ‘Şirketin kurumsallık adına yönetimi tarafımıza tevdi edilmiş ancak finans kısmı kendilerinde kalmış, tüm harcama ve ödemeler ise eski finans müdürü Koray Hasgül tarafından yürütülmüştür’ ifadelerini kullanmıştı.
500 MİLYON KAYIP
Soruşturma dosyasına göre Mehmet Aydın’ın başında olduğu organizasyon 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler alındı. Yaklaşık 500 milyon liranın akıbeti ise bilinmiyor... Mehmet Aydın ise Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor.
Kaynak: Milliyet
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