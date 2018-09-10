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Çiftlik Bank soruşturmasında önemli gelişme! Çember daralınca teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 09:38 | Son Güncelleme

Binlerce kişinin on binlerce lira dolandırıldığı Çiftlik Bank soruşturmasında uzun süredir firari olan zanlılardan biri daha teslim oldu. Tutuklanan zanlı cezaevine gönderildi.

Organizasyonun ‘Finans Müdürü’ olarak görev yapan Koray Hasgül yurtdışından gelerek savcılığa teslim oldu. Suçlamaları kabul etmeyen Hasgül tutuklandı. Avukatları Hasgül’ün tutukluluğuna itiraz etti. Mahkeme bu itirazı reddetti. Süreç devam ediyor.

HARCAMA VE ÖDEMELER SORUMLUSU

Çiftlik Bank’ın Genel Müdürü olan ve halen firari olarak aranan Niyazi Karakoç, skandalın yaptığı dönemde yaptığı açıklamada ‘Şirketin kurumsallık adına yönetimi tarafımıza tevdi edilmiş ancak finans kısmı kendilerinde kalmış, tüm harcama ve ödemeler ise eski finans müdürü Koray Hasgül tarafından yürütülmüştür’ ifadelerini kullanmıştı.

500 MİLYON KAYIP

Soruşturma dosyasına göre Mehmet Aydın’ın başında olduğu organizasyon 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin lira topladı. Bu paranın 687 milyon, 838 bin lirası katılımcılara geri ödendi. Sistem kapsamında 58 milyon 126 bin liralık çiftlik, fabrika gibi tesisler alındı. Yaklaşık 500 milyon liranın akıbeti ise bilinmiyor... Mehmet Aydın ise Kırmızı Bülten ile dünyanın dört bir tarafında aranıyor.

Kaynak: Milliyet

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlikbank Mehmet Aydın

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tosun dünyanın dört bir yanında aranıyormuş.Milletin gözüne soka soka resimler paylaşıyor.Demek birde aranmasa ne olacak.
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