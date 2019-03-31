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Çığa rağmen sandığa gittiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 16:45 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çığ düşmesi sonucu kapanan yolun bir kısmının ekiplerce açılmasının ardından vatandaşlar, seçim merkezlerine yürüyerek gitti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin çığ düşmesi sonucu kapanan yolun bir kısmını açmasıyla seçim merkezlerine yürüyerek ulaşan vatandaşlar oy kullandı.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaktaki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolu, çığ düşmesi sonucu kapandı.

Bu sırada oy kullanmak için okullara gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, araçlarında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine giden Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 117. Şube Şefliği ekipleri, vatandaşların seçim merkezlerine ulaşabilmesi için çalışma başlattı.

Yolun bir bölümünün açılmasıyla vatandaşların bir kısmı, yürüyerek oy kullanacakları okullara ulaştı.

Vatandaşlardan Reşit Çelik, yaptığı açıklamada, oyunu kullanmak için Dağlıca'ya gitmek istediğini belirterek, "Yola çığ düştü. Sabahtan beri bekliyoruz. Oyumuzu kullanıp döneceğiz." dedi.

Hüseyin Albayrak ise 3 saat yolda beklediğini, yolun açılmasının ardından oyunu kullanacağını ifade etti.

Özlem Yalçın da Kamışlı köyünde oy kullanmak için yola çıktıklarını, çığ nedeniyle mahsur kaldıklarını anlattı. Yalçın, yolu açan ekiplere teşekkür etti.

Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.

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