Çiğdem Karaaslan'dan yeni yıl mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, 2019'un 19 Mayıs 1919'un 100. yılı olduğuna işaret ederek, "2019, istiklale aşık bir millet olarak Samsun'umuzdan tüm dünyaya güçlü mesajlar vereceğimiz yeni bir dönemin başlangıcı ve millet olarak geleceğe söyleyeceğimiz söz ile tarihi bir dönüm noktası olacaktır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, yayımladığı yeni yıl mesajında, yeni umutlarla karşılanan 2019 yılının ülke, bölge ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Türkiye'nin 2018 yılında her alanda büyüdüğünü, hedeflerine ulaştığını ve ülkenin dünyadaki itibarının daha da yükseldiği bir yıl olduğunu belirten Karaaslan, "Sevinçleri, hüzünleri, başarıları, kayıpları ve kazançlarıyla geride bıraktığımız 2018 yılının ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz demeden hep birlikte el ele verdiğimiz, omuz omuza durduğumuz, kararlılıkla çalışmaya devam ettiğimiz, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm gariplere ve mazlumlara insanlığın yegane umudu olarak kapılarımızı, gönüllerimizi açtığımız, insani yardımlarda dünyanın en cömert ülkesi olduğumuz bir yıl olarak kayıtlara geçmiştir." değerlendirmesinde bulundu.