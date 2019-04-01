Çığın kapattığı Hakkari-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, iki gün önce Çığlı ve Ortaköy arasındaki bölgeye düşen çığ nedeniyle kapanan yoldaki çalışmasını tamamladı.
Çığ nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı
Geceli gündüzlü çalışma yapan ekipler, yoğun çalışma sonucunda metrelerce yükseklikteki kar kütlelerini temizleyerek, yolu ulaşıma açtı.
Ekipler, söz konusu bölgede yol genişletme çalışması da yürütüyor.
Hakkari-Şırnak kara yolu çığ düşmeleri sonucu ulaşıma kapanmıştı.
Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekibi, yolun ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürdü.
Kara yolunda mahsur kalan 19 kişi, hudut birliklerinde misafir edilmişti.
Hakkari-Şırnak kara yolunun 80. kilometresinde iki ayrı noktaya çığ düştü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum