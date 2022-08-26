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Çığlıkları mahallede yankılandı... Her satırı korkunç: 6 aylık hamile kadın, oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı!

26.08.2022 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bayraklı ilçesinde 35 yaşındaki 6 aylık hamile kadın, tartıştığı 18 yaşındaki oğlu tarafından bıçaklanarak yaralandı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinlerinin sağlık ve polis ekiplerine haber vermesi sonucu hastaneye kaldırılan kadının 15 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. İşte kan donduran haberin detayları...

Çığlıkları mahallede yankılandı... Her satırı korkunç: 6 aylık hamile kadın, oğlu tarafından 15 yerinden bıçaklandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre 18 yaşındaki Y.A., 6 aylık hamile olan 35 yaşındaki annesi E.Y.'yi çıkan tartışmanın ardından vücudunun 15 yerinden bıçakla yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli Y.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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ÇIĞLIKLARI BÜTÜN MAHALLEDE DUYULDU

Olay saat 21.30 sıralarında Fuat Edip Baksi Mahallesi'nde meydana geldi. 6 aylık hamile olan E.Y., iddiaya göre ilk eşinden olan oğlu Y.A. ile henüz belirlenemeyen neden tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Y.A., bıçakla annesine saldırdı. Anne E.Y., çığlık atarak yardım isterken, art arda aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. E.Y.'nin çığlıkları duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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15 YERİNDEN BIÇAKLADI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri şüpheli evde bulunan Y.A.'yı suç aleti ile gözaltına aldı. Yaralı E.Y. ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan talihsiz kadının yaklaşık 15 yerinden bıçaklandığı belirlendi.

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Durumu ağır olan talihsiz kadının daha sonra ameliyata alındığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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İzmir Bayraklı
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