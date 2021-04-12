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Cihangir'de motosikletli kuryenin ölümden döndüğü anlar kamerada

12.04.2021 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cihangir’de sipariş götüren motosikletli kuryeye, sokak arasında süratli bir şekilde giden kapalı kasa minibüs çarptı. Olay anı kameralara yansırken, frene bile basmadan kaçan sürücü kayıplara karıştı. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili konuşan kurye Hüseyin Kıraslan, “Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Biraz hızlı gitmiş olsam, beni paramparça ederdi, ölebilirdim” dedi.

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir’de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 6 ay önce bir firmada kuryelik yapmaya başlayan 23 yaşındaki Hüseyin Kıraslan, sipariş götürmek üzere yola koyuldu. Genç kurye sokak üzerinde normal hızda seyrettiği esnada sağındaki sokakta kapalı kasa minibüsün sürücüsü süratli bir şekilde seyretmeye başladı. Sokağın başına gelen Kıraslan’a o esnada süratli şekilde giden minibüs çarptı. Çarpmanın ardından motosiklet kullanılamaz hale gelirken, Kıraslan ise bacağından hafif şekilde yaralandı.

VİCDANSIZ SÜRÜCÜ ÇARPIP KAÇTI

Çarpan sürücü ise frene bile basmadan olay yerinden aynı hızla kaçtı. Korku dolu anların yaşandığı kaza ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletli kurye sokağın başına geliyor. O esnada süratli şekilde seyreden minibüs sürücüsü kuryeye çarpıyor. Ardından sürücü frene bile basmadan karşı sokağa girerek kaçıyor. Motosikleti paramparça olan kurye ise koltuktan iniyor ve minibüsün arkasından bakıyor.

"BİRDEN VURUNCA ZATEN BEN NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Olayla ilgili konuşan Hüseyin Kıraslan, “Siparişe gidiyordum, sakin şekilde yola girdim. Bir baktım bir sürücü çok hızlı bir şekilde geldi. Birden vurunca zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Biraz hızlı gitmiş olsam, beni paramparça ederdi, ölebilirdim. Motosiklet kullanılamaz hale geldi, psikolojik olarak da sıkıntı yaşıyorum. Ayağım kötü oldu, 4-5 gündür zor üstüne basıyorum. Yaralar ve morluklar var. Şikayetçi oldum, bu şekilde araç kullanmaması lazım. Öfkeyle araç kullanılmaz” dedi.

Öte yandan olayın ardından önce hastaneye giden Hüseyin Kıraslan, rapor almasının ardından emniyete giderek şikayette bulundu. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

(İHA)

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