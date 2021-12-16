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Çıkmayan lekeler, elektriklenen çamaşırlar tarih oluyor! Üstelik sadece biraz alüminyum folyo ile

16.12.2021 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alüminyum folyonun hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Peki, mutfakta her zaman elimizin altında olan ve sık sık kullandığımız alüminyum folyonun mutfak dışında da bizi birçok dertten kurtarabileceğini biliyor muydunuz? Hem de çamaşır yıkarken! Top haline getirilip çamaşır makinesine atılan alüminyum folyonun faydalarını duyunca şaşıracaksınız!

Çıkmayan lekeler, elektriklenen çamaşırlar tarih oluyor! Üstelik sadece biraz alüminyum folyo ile

Hepimiz, zaman zaman çamaşır yıkamayı çile haline getiren sorunlarla karşılaşırız. Lekelerin çıkmaması, makineden çıktığında elektriklenen kıyafetler ve bu yüzden tekrar tekrar çamaşır makinesini çalıştırmak zorunda kalmak… Artık inatçı lekeleri çıkarmak için çamaşırları iki kere yıkamanıza gerek kalmayacak! Çözüm basit: Çamaşır makinenize birkaç top alüminyum folyo koymak! Çamaşır makinesine alüminyum folyo atmanın faydalarıyla karşınızdayız!

ELEKTRİKLENMEYİ DURDURUN

Çamaşırların makineden değil de bir savaştan çıkmış gibi görünmeleri epey tat kaçırıcı olabiliyor ve "Yanlış mı yıkadım?" sorusunu akla getiriyor. Bu durum sizinle değil, çamaşır makinelerinin ürettiği statik elektrikle ilgili. Statik elektrik; çamaşırların temizlenmesini de zorlaştırabilir. Ancak bu yöntemle elektriklenmenin önüne geçebilirsiniz. Yapmanız gerekenler ise oldukça basit: Alüminyum folyodan ufak toplar yapmak ve çamaşırlarınızı yıkamadan önce makinenizin içine koymak. Ardından çamaşırlarınızı bu toplarla birlikte yıkayabilirsiniz ama bu işlemi uygularken dikkat etmeniz gereken birkaç püf noktası var. Öncelikle yaptığınız toplar, makine kazanındaki deliklerinden geçemeyecek kadar büyük olmalı. Ayrıca toplarınızın alüminyum folyonun parlak yüzeyi dışta kalacak şekilde yuvarlamalısınız. Her yıkamada bu işlemi tekrarlamanıza gerek yok, alüminyum toplarını tekrar tekrar kullanabilirsiniz.

İNATÇI LEKELERDEN KURTULUN

Alüminyum folyo toplarının bir diğer faydası da çamaşırlarınızı her zamankinden daha temiz çıkaracak olması. Bu yöntemi hem renkli hem de beyaz çamaşırlarınız için kullanabilirsiniz. Özellikle çocuklu ya da bebek sahibi bir aileyseniz hijyenin sizin için önemini biliyoruz. Çocuklarınızın bu yöntem sayesinde giysileri tertemiz olacak! Bu yöntem giysilere veya makineye bir zarar vermeyeceğinden güvenle deneyebilirsiniz.

DETERJANDAN TASARRUF EDİN

Çamaşırlar kirlendikçe, onları temizlemek için gereken deterjan miktarı da elbette artar. Bu da hem cebinizi yakar hem de daha çok su israfına sebep olur ama alüminyum topları sayesinde çamaşırlarınız kolayca arınabileceği için bu problemlerin önüne geçebilirsiniz. Tüm kirleri söküp atan bu yöntem sayesinde kullandığınız deterjan miktarını azaltarak paradan ve sudan tasarruf edeceksiniz.

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