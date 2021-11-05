Bu faydasına "Yok artık!" diyeceksiniz: Eğer çikolatayı cilt bakımında kullanırsanız...

Kakaodan gelen aromasıyla hem sakinleşmenizi hem de daha iyi hissetmenizi sağlayan çikolata, cildinize de iyi gelebilir. Kulağa biraz çılgınca gelse de, çikolatayı birkaç malzemeyle karıştırıp kusursuz bir cilt bakım ürünü elde edebilirsiniz. Ayrıca çikolatayla yapılabilecek cilt bakım ürünleri sadece birkaç tarifle de sınırlı değil! Çikolata kullanarak yapabileceğiniz oldukça fazla tarif bulunuyor. İşte evde yapabileceğiniz basit çikolatalı karışımlardan birkaçı!

BİTTER ÇİKOLATALI YÜZ MASKESİ

MALZEMELER

2 kalıp bitter çikolata

2/3 su bardağı süt

1 çay kaşığı deniz tuzu

3 yemek kaşığı kahverengi şeker

HAZIRLANIŞI

Bitter çikolataları benmari usulü eritin.

Eriyen bitterlerin üzerine diğer malzemeleri ekleyip iyice karıştırın.

Bir süre karışımın soğumasını bekleyin.

Karışım soğuduktan sonra temiz yüzünüze sürün.

Yaklaşık 15 dakika boyunca maske yüzünüzde kalsın.

15 dakika sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın.

Haftada iki kez bu işlemi uygularsanız daha iyi sonuçlar alırsınız.

ÇİKOLATALI KİLLİ YÜZ MASKESİ

MALZEMELER

1/4 fincan kakao tozu

2 yemek kaşığı kil

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

HAZIRLANIŞI

Bütün malzemeleri bir kaba koyun ve iyice karıştırın.

Hazırlanan karışımı yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekleyin.

Daha sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.

Bu karışımı haftada 2 kere uygulamak daha etkili sonuçlar verir.

SOLUK CİLTLER İÇİN ÇİKOLATALI MASKE

MALZEMELER

4 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu

4 yemek kaşığı kahve tozu

8 yemek kaşığı krema (Badem sütü, Hindistan cevizi sütü veya yoğurt ile yapılabilir)

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi sütü

HAZIRLANIŞ