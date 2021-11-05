Bu faydasına "Yok artık!" diyeceksiniz: Eğer çikolatayı cilt bakımında kullanırsanız...

Kakaodan gelen aromasıyla hem sakinleşmenizi hem de daha iyi hissetmenizi sağlayan çikolata, cildinize de iyi gelebilir. Kulağa biraz çılgınca gelse de, çikolatayı birkaç malzemeyle karıştırıp kusursuz bir cilt bakım ürünü elde edebilirsiniz. Ayrıca çikolatayla yapılabilecek cilt bakım ürünleri sadece birkaç tarifle de sınırlı değil! Çikolata kullanarak yapabileceğiniz oldukça fazla tarif bulunuyor. İşte evde yapabileceğiniz basit çikolatalı karışımlardan birkaçı!
MALZEMELER
2 kalıp bitter çikolata
2/3 su bardağı süt
1 çay kaşığı deniz tuzu
HAZIRLANIŞI
Bitter çikolataları benmari usulü eritin.
Eriyen bitterlerin üzerine diğer malzemeleri ekleyip iyice karıştırın.
Bir süre karışımın soğumasını bekleyin.
Karışım soğuduktan sonra temiz yüzünüze sürün.
Yaklaşık 15 dakika boyunca maske yüzünüzde kalsın.
15 dakika sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
MALZEMELER
1/4 fincan kakao tozu
2 yemek kaşığı kil
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı limon suyu
HAZIRLANIŞI
Bütün malzemeleri bir kaba koyun ve iyice karıştırın.
Hazırlanan karışımı yüzünüze sürün ve 15-20 dakika bekleyin.
Daha sonra yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.
MALZEMELER
4 yemek kaşığı şekersiz kakao tozu
4 yemek kaşığı kahve tozu
8 yemek kaşığı krema (Badem sütü, Hindistan cevizi sütü veya yoğurt ile yapılabilir)
HAZIRLANIŞ
Bir kabın içerisine verilen ölçülere göre bütün malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın.
Hazırladığınız karışımı öncesinde yıkadığınız yüzünüze sürün.
Maske yüzünüzde 20-30 dakika boyunca kalsın.
Daha sonrasında ılık suyla yüzünüzü yıkayın.
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