KADIN

Çikolata kisti dikkat dağınıklığına sebep oluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.07.2019 23:13 | Son Güncelleme

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyesi Prof. Dr. Polat Dursun, halk arasında "çikolata kisti" olarak da bilinen ve özellikle üreme çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülen kronik hastalık endometriozisin, kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunu olduğunu, çikolata kistlerinin dikkat dağınıklığına neden olduğunu söyledi.

Çikolata kisti dikkat dağınıklığına sebep oluyor

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyesi Prof. Dr. Polat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "çikolata kisti" olarak da bilinen ve özellikle üreme çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülen kronik hastalık endometriozisin, kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Çikolata kistinin görüldüğü hastaların şiddetli ağrı problemleri ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Dursun, bu kistlerin aynı zamanda çocuk sahibi olmayı da zorlaştırdığını belirtti. Prof. Dr. Dursun, çikolata kistlerinin üreme çağında ve 20'li yaşlardan itibaren görüldüğünü aktararak, "Kasık ağrısı olan kadınların yaklaşık yüzde 50'sinde, çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan beraberinde kasık ağrısı olan kadınların büyük bir bölümünde de çikolata kistleri görülebiliyor." dedi.

'İŞ GÜCÜ KAYBI, STRES VE DEPRESYONA NEDEN OLUYOR'

Çikolata kistlerinin kadınların hem sosyal hem de iş hayatını olumsuz etkilediğine işaret eden Dursun, şu değerlendirmeyi yaptı: "Günlük hayatlarında yapmaları gereken aktiviteleri yapamayarak, iş kaybı ve sosyal hayata katılmakta zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu tür durumlarda da hastaların tanı konma süresi 2 ile 6 yıla kadar gecikmektedir. Burada en önemli durum deneyimli bir hekimin hastayı görmesidir. Bir kadında sürekli kasık ağrıları varsa bu kişilerde 'endometriozis' dediğimiz çikolata kisti olma olasılığı çok yüksektir. Bu hastaların da mutlaka bir jinekolojik değerlendirmeden geçmeleri gerekiyor."

Çikolata kistlerinin tedavisine ilişkin de bilgi veren Dursun, ilaç tedavisine yanıt vermeyen kişilerde cerrahiye başvurulduğunu söyledi. Ameliyatın iyi yapılması durumunda hastanın ağrı şikayetinin ortadan kalktığını ve çocuk sahibi olmanın da kolaylaştığını dile getiren Dursun, iyi tedavi edilmediği durumunda ise kistlerin tekrarlayabileceğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Polat Dursun, şiddetli ağrılara sebep olan çikolata kistinin iş gücü kayıplarına yol açtığına işaret ederek, şunları kaydetti: "Ağrı şikayetleri nedeniyle işe gidememe, dışarıya çıkamama hatta bazı durumlarda da hastanelerin acillere başvurmaya sebep olan tablolar ortaya çıkabiliyor. Çikolata kistleri ağrı şikayetlerinin yanı sıra aşırı stres, anksiyete ve dikkat dağınıklığına da yol açmaktadır. Kişinin kendini işine verememesi, sürekli ağrı kesici kullanması, sürekli tuvalete gitme ve ağrı kesici alma ihtiyacı ortaya çıkararak, sosyal hayatını bozmaktadır. Bu durum aynı zamanda psikolojik olarak da olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
çikolata kisti Endometriozis

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