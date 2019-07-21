Çikolata kisti dikkat dağınıklığına sebep oluyor

Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyesi Prof. Dr. Polat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halk arasında "çikolata kisti" olarak da bilinen ve özellikle üreme çağındaki kadınlarda yaygın olarak görülen kronik hastalık endometriozisin, kişinin yaşam kalitesini düşüren önemli bir sağlık sorunu olduğunu söyledi.

Çikolata kistinin görüldüğü hastaların şiddetli ağrı problemleri ile karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Dursun, bu kistlerin aynı zamanda çocuk sahibi olmayı da zorlaştırdığını belirtti. Prof. Dr. Dursun, çikolata kistlerinin üreme çağında ve 20'li yaşlardan itibaren görüldüğünü aktararak, "Kasık ağrısı olan kadınların yaklaşık yüzde 50'sinde, çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan beraberinde kasık ağrısı olan kadınların büyük bir bölümünde de çikolata kistleri görülebiliyor." dedi.

'İŞ GÜCÜ KAYBI, STRES VE DEPRESYONA NEDEN OLUYOR'

Çikolata kistlerinin kadınların hem sosyal hem de iş hayatını olumsuz etkilediğine işaret eden Dursun, şu değerlendirmeyi yaptı: "Günlük hayatlarında yapmaları gereken aktiviteleri yapamayarak, iş kaybı ve sosyal hayata katılmakta zorluklar yaşayabiliyorlar. Bu tür durumlarda da hastaların tanı konma süresi 2 ile 6 yıla kadar gecikmektedir. Burada en önemli durum deneyimli bir hekimin hastayı görmesidir. Bir kadında sürekli kasık ağrıları varsa bu kişilerde 'endometriozis' dediğimiz çikolata kisti olma olasılığı çok yüksektir. Bu hastaların da mutlaka bir jinekolojik değerlendirmeden geçmeleri gerekiyor."