Çikolata kisti kansere yol açıyor mu?

Çikolata kisti olarak da adlandırılan endometriozis, kadınların şikayet ettiği hastalıkların başında geliyor. Sıklıkla üreme çağında görülen, bazen hiçbir şikayete yol açmayan, tesadüf eseri ortaya çıkan kist, ilaçla ya da cerrahi müdahale ile tedavi edilebiliyor.

Sebebi kesin olarak bilinemeyen bu hastalık, rahim içi endometrium tabakasının başka yerde yerleşim göstermesi ve bu bölgede rahim içindeki gibi kalınlaşma ve kanamayla birlikte dökülmeye neden olmasıyla ortaya çıkar.

Çikolata Kisti ile Kanser Arasındaki İlişki

Son yıllarda çikolata kisti nedeni ile takip edilen vakalarda kansere dönüşüm olduğu gerek vaka sunumları gerekse epidemiyolojik çalışmalarla art arda tespit edilmiştir. Endometriozis ve yumurtalık kanseri katılımsal ve çevresel etkenlere bağlıdır. Endometriozis’li kadınların over kanseri açısından daha riskli olduğu ifade edilse de bu risk oldukça düşüktür. Her çikolata kisti kansere dönüşüyor demek yanlış bir teşhis olur. Endometriozis ve yumurtalık kanseri ilişkisi, biyolojik ve katılımsal mutasyon açısından değerlendirilmiş ancak iki sağlık sorunu arasında sebep-sonuç bağlantısı oluşturacak kuvvetli bir delile rastlanmamıştır.