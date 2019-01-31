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"Çikolata Park" projesinde heyecanlı bekleyiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 12:14 | Son Güncelleme

Ordu'da hizmete sunulacak "Çikolata Park Projesi"nin inşaatı yüzde 95 oranında tamamlandı - Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş: - "Burası sosyal mekan itibarıyla Gülyalı ilçemizi geleceğe taşıyacak çok özel proje. Bu proje şehrimize yapılabilecek en özel ve en güzel yatırımlardan bir tanesi"

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, büyükşehir belediyesi tarafından hizmete sunulacak ve yüzde 95'i tamamlanan "Çikolata Park Projesi"nin mart ayı içerisinde açılması hedefleniyor.

İlçede 60 dönüm arazi üzerine kurulan ve "Türkiye’nin en tatlı projesi" olarak nitelendirilen Çikolata Park'ın inşaatı tamamlandı, yüklenici firma tarafından çevre düzenlemesi devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal hayata katkı sunacak projenin aynı zamanda ekonomik katkısının da olacağını belirtti.

Gülyalı ilçesinde daha önce çöp depolama alanı olarak kullanılan bölgeye Çikolata Park Projesi'nin yapıldığını kaydeden Tekintaş, projenin aynı zaman deniz üzerine kurulan Ordu-Giresun Havalimanı'nın hemen yanında inşa edildiğini anımsattı.

"Çikolata Park'ın inşaatı bitti diyebiliriz" ifadesini kullanan Tekintaş, firma yetkilileri tarafından çevre düzenlemesi ve bahçe aydınlatmaları ile ilgili küçük rötuşların yapıldığını bildirdi. Tekintaş, "Bizim hedefimiz yüzde 95 oranında tamamlanan projeyi mart ayı içerisinde hazır hale getirmek ve halkımızın hizmetine sunmak." dedi.

Deniz kenarındaki projede fındığın tarihini yansıtan müzenin yanı sıra, çikolata satış dükkanları, seyir terası, çocuk oyun parkı, sportif alanlar, restoran, düğün salonları ve çok amaçlı salonların yer alacağını ifade eden Tekintaş, "Vatandaşlarımız buradan 24 saat boyunca yararlanabilecek. Burayı yılın dört mevsimi kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Tekintaş, Çikolata Parkı çok önemsediklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Burası sosyal mekan itibarıyla Gülyalı ilçemizi geleceğe taşıyacak çok özel proje. Bu proje şehrimize yapılabilecek en özel ve en güzel yatırımlardan bir tanesi. Bu projenin yapılacak yürüyüş yolu ile havalimanına da bağlanması mümkün olabilir. Bu eksiği de tamamlayabilirsek burayı ve havalimanını iç içe yaşayabilen iki proje haline dönüştürebiliriz. Hedefimiz havalimanına gelen misafirlerimizin yürüyerek buraya gelmeleri ve burada hediyelik eşya ya da çikolata ürünlerinden almalarını sağlamak."

Projenin istihdama katkı sunacağını belirten Tekintaş, yaklaşık 70 kişinin burada çalışabileceğini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Çikolata Park Projesi Gülyalı ordu

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