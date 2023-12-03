Çikolata yüzünden çocuğu depoya kapattılar: Hakkari'de zincir markette skandal! Sorumlular için harekete geçildi

Çocuğu cebine çikolata koydu gerekçesiyle marketin deposunda saatlerce bekleten market sorumluları hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya hesaplarında "Hakkari'de zincir markette tepki çeken olay, çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar" şeklinde paylaşımların yapıldığı belirtildi.

MARKET YETKİLİLERİ DE SORUŞTURMAYA DAHİL

Bunun üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulduğu kaydedilen açıklamada, "Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

CEBİNE ÇİKOLATA KOYDU DİYE...

Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun "bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımıştı.

(AA)





