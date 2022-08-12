Çıktığı buluşmada salata yediği için aldığı hakaretler şaşkına uğrattı

23 yaşındaki Diamond Jackson Facebook hesabından paylaştığı gönderide geçen günlerde biriyle randevuya çıktığını bu randevuda karşı tarafın hakaretlerini paylaştı. İnternetten tanıştığı kişiyle buluşmaya giden Diamond, akşam yemeği için salata söyledi. Söylediği salatanın ardından buluştuğu kişi Diamond Jackson’ın hanımefendi olmadığını, açgözlü olduğunu belirtti. Bu sözlerin ardından şaşkınlık yaşayan Diamond yaşadıklarını sosyal medyada paylaşarak birçok kullanıcıdan etkileşim aldı.

TEKRAR GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Diamond Jackson, görüştüğü kişinin vedalaşırken onu tekrar göreceğine söz vermesine rağmen o akşam ona yeme alışkanlıklarının 'uyumsuz' olduğunu söylemek için mesaj attığını söyledi. Diamond, yemek olarak küçük bir tavuklu Sezar salata yediğini randevusunun yemesiyle ilgili onı değerlendirmesinin şaşırttığını belirtti. Adam onu 'açgözlü' olarak nitelendirdi ve 'yakın gelecekte fazla kilolu olacağına' dair endişeleri olduğunu söyledi.

“YEMEK YEMEYİ NE ZAMAN BIRAKACAĞINI BİLEN KADINA İHTİYACIM VAR”

Adam yazdığı mesajlarda "Kadınlara yakışmayan bütün salatayı yedin. Bu durum bana açgözlüsün gibi hissettiriyor ve yemek yemeyi ne zaman bırakacağını bilen bir kadına ihtiyacım var. Biliyorsun, her gün yemek hazırlıyorum ve spor salonuna gidiyorum. Sadece yakın gelecekte fazla kilolu olacaksın gibi hissediyorum. Hala takılmak istiyorum ama bu beni rahatsız etti. Neredeyse patlayacaktım.” dedi.



