Cildi gençleştirir, yaraları iyileştirir, libidoyu artırır! Kaynatıp çayını için faydasını anında görün

Ebegümeci, doğada kendi kendine yetişebilir. Onlarca derde deva olan ebegümeci, hibiskus olarak da bilinir. Aktarlarda kolaylıkla bulunabilen hibiskus, cildi gençleştirir, libidoyu artırır, yaraları iyileştirir...

Erektil disfonksiyonu önlemekten birçok farklı hastalığa fayda sağlıyor. Ebegümeci çayının, Antik Mısır'da ölümsüzlük getirebileceğine ve sağlığı iyileştirebileceğine inanılıyordu. Yüzyıllardır sağlığa faydaları bilinen ebegümeci çayının faydaları günümüzde bilimsel araştırılmalarla da ortaya konulmuştur.

EBEGÜMECİ ÇAYININ FAYDALARI

Sağlık dostu olan ebegümeci quercetin, biyoflavonoidler, meyve asitleri, 13 amino asit, antosiyaninler, A, B ve C vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, sodyum, kalsiyum, çinko, bakır ve magnezyum içerir.

Ebegümeci çayının faydaları genel olarak şunlardır:

Erektil disfonksiyonu ortadan kaldırmaya yardımcı olur,

Fiziksel dayanıklılığı artırır,

Sinir sisteminin çalışmasını normalleştirir,

Pelvik bölgedeki dolaşım bozuklukları ile ilgili problemlerin çözülmesine yardımcı olur,

Prostat bezi hastalıklarına karşı yararlıdır,

Çeşitli üreme bozukluklarına karşı etkilidir,

Cildin, tırnak dokusunun ve saçın durumunu iyileştirmeye yardımcı olur,

Kan damarlarını güçlendirir,

Uykuya dalma sürecini hızlandırır, sinir gerginliğini ve stresi azaltır,

Kan şekerini normalleştirir, açlığı kontrol etmeye yardımcı olur,

İdrar söktürücü etkisi vardır, ödemle mücadelede faydalıdır,

Metabolizmayı hızlandırır.

EBEGÜMECİ ÇAYI TARİFİ

1 su bardağı kaynatıp kenara aldığınız sunun içine 1 tutam kurutulmuş ebegümeci çiçeği atarak çayını demleyebiliyorsunuz. Bu sayede ebegümecinin sağlık için sağladığı faydalardan yararlanabilirsiniz. (Ensonhaber)



