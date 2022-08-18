Cildi gençleştirir, yaraları iyileştirir, libidoyu artırır! Kaynatıp çayını için faydasını anında görün

Ebegümeci, doğada kendi kendine yetişebilir. Onlarca derde deva olan ebegümeci, hibiskus olarak da bilinir. Aktarlarda kolaylıkla bulunabilen hibiskus, cildi gençleştirir, libidoyu artırır, yaraları iyileştirir...
Erektil disfonksiyonu önlemekten birçok farklı hastalığa fayda sağlıyor. Ebegümeci çayının, Antik Mısır'da ölümsüzlük getirebileceğine ve sağlığı iyileştirebileceğine inanılıyordu. Yüzyıllardır sağlığa faydaları bilinen ebegümeci çayının faydaları günümüzde bilimsel araştırılmalarla da ortaya konulmuştur.
Sağlık dostu olan ebegümeci quercetin, biyoflavonoidler, meyve asitleri, 13 amino asit, antosiyaninler, A, B ve C vitaminleri, demir, fosfor, potasyum, sodyum, kalsiyum, çinko, bakır ve magnezyum içerir.
1 su bardağı kaynatıp kenara aldığınız sunun içine 1 tutam kurutulmuş ebegümeci çiçeği atarak çayını demleyebiliyorsunuz. Bu sayede ebegümecinin sağlık için sağladığı faydalardan yararlanabilirsiniz. (Ensonhaber)
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