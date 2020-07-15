Cildi güzelleştiriyor, kemikleri güçlendiriyor! O bitkinin suyunu içerseniz...

Kan basıncını kontrol eden, kolesterolü dengeleyen ve kilo vermeyi kolaylaştıran maydanoz suyu, uzun yıllardan bu yana tercih edilen bir içecek. Alternatif tıbbın vazgeçilmez bitkilerinden olan maydanoz, cilt sağlığından genel vücut sağlığına kadar hemen her konuda etkili. Maydanoz suyu tüketerek elde edeceğiniz faydalara hep birlikte göz atalım.
Kanser riskinizi azaltan bir yaşam tarzı benimsemek istediğinizde, beslenme düzeninizde bulunması gereken içeceklerden biri de maydanoz suyu. Yapılan araştırmalara göre bu lezzetli içecek, başta meme kanseri olmak üzere çoğu kanser türüne karşı koruma sağlar.
Vücutta meydana gelen iltihaplanmalar, bazı hastalıklara davetiye çıkarabilir. Maydanoz suyu, iltihapları ortadan kaldırma gücüne sahip. Özellikle eklem iltihabı olanlara maydanoz suyu tüketimi tavsiye edilir. Ayrıca, Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi pek çok kronik hastalığın riskini azaltmaya yardımcı olan mükemmel bir flavonoid ve antioksidan kaynağı.
Maydanoz, doğal bir diüretik olarak öne çıkar. Bu da demek oluyor ki, toksinlerin ve mikropların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Düzenli şekilde maydanoz suyu içmek, böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Uzun yıllardan bu yana maydanoz suyu, alternatif tıpta özellikle hipertansiyonun tedavisine yardımcı olmak için kullanıldı. Maydanozun yapısında bulunan zengin flavonoid içeriği, kalp sağlığının iyileştirilmesine ve kardiyovasküler hastalık olasılığının düşmesine yardımcı olur. Yüksek bir folik asit kaynağı olan maydanoz suyu, folat alımı sağladığı için kalp sağlığını etkili şekilde korur.
Maydanoz suyu, iyi bir K vitamini kaynağı olarak bilinir. Bu vitamin, osteosit ismi verilen kemik hücrelerinin oluşumuna yardım eder. Bu yüzden maydanoz suyu tüketimi, her yaştan insan için tavsiye edilir.
Geleneksel olarak maydanoz suyu, sindirim ve bağırsak problemlerinin tedavisinde başarılı olan bir içecek. Maydanozun lif içeriği, sindirimi destekler ve bağırsaktaki faydalı bakterileri besler.
Antioksidan ve antienflamatuar bileşikler içeren maydanoz suyu, vücuttaki iltihapla savaşır. Bu da vücudun, hastalıklara karşı daha dirençli olmasını sağlar. C vitamini bakımından yüksek olan içecek, oksidatif stresi ve hücre hasarını önleme kabiliyetine sahip.
Maydanoz suyunun cilt üzerindeki etkileri oldukça fazla. Faydalı besin maddeleriyle yüklü olduğundan, cildi besler ve pürüzsüzleştirir. Yapısındaki C vitamini yaşlanma karşıtı etki gösterir. Antimikrobiyal özellikler ise akne ve sivilcenin oluşmasını önler. Düzenli şekilde maydanoz suyu içmek, cildi aydınlatır ve ciltteki leke görünümünü ortadan kaldırır.
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