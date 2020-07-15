Cildi güzelleştiriyor, kemikleri güçlendiriyor! O bitkinin suyunu içerseniz...

Kan basıncını kontrol eden, kolesterolü dengeleyen ve kilo vermeyi kolaylaştıran maydanoz suyu, uzun yıllardan bu yana tercih edilen bir içecek. Alternatif tıbbın vazgeçilmez bitkilerinden olan maydanoz, cilt sağlığından genel vücut sağlığına kadar hemen her konuda etkili. Maydanoz suyu tüketerek elde edeceğiniz faydalara hep birlikte göz atalım.

MEME KANSERİNE KARŞI KORUMA SAĞLAR

Kanser riskinizi azaltan bir yaşam tarzı benimsemek istediğinizde, beslenme düzeninizde bulunması gereken içeceklerden biri de maydanoz suyu. Yapılan araştırmalara göre bu lezzetli içecek, başta meme kanseri olmak üzere çoğu kanser türüne karşı koruma sağlar.

ENFLAMASYONLA SAVAŞIR

Vücutta meydana gelen iltihaplanmalar, bazı hastalıklara davetiye çıkarabilir. Maydanoz suyu, iltihapları ortadan kaldırma gücüne sahip. Özellikle eklem iltihabı olanlara maydanoz suyu tüketimi tavsiye edilir. Ayrıca, Alzheimer ve Parkinson hastalığı gibi pek çok kronik hastalığın riskini azaltmaya yardımcı olan mükemmel bir flavonoid ve antioksidan kaynağı.

BÖBREK SAĞLIĞINI KORUR

Maydanoz, doğal bir diüretik olarak öne çıkar. Bu da demek oluyor ki, toksinlerin ve mikropların vücuttan atılmasına yardımcı olur. Düzenli şekilde maydanoz suyu içmek, böbrek hastalıklarına karşı koruma sağlar.