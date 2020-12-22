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Cildi kar gibi bembeyaz yapıyor: Yüz beyazlatan maske tarifi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 22.12.2020 09:09 | Son Güncelleme:
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Cildi kar gibi bembeyaz yapıyor: Yüz beyazlatan maske tarifi

Lekeli cildiniz var mı? Yüzünüzün rengini eşitlemeyi mi umuyorsunuz? Bu sorulardan herhangi birine evet yanıtı verdiyseniz veya başka sorunlarınız varsa bir yüz maskesi kullanmak yardımcı olabilir! İşte yüz rengini eşitleyen ve beyazlatan 3 farklı maske tarifi.

Cilt tonunuzu aydınlatmaya yardımcı olabilecek bir maske yapmanın birkaç yolu vardır.

YOĞURT VE BAL MASKESİ

1 çorba kaşığı sade yoğurt
1 yemek kaşığı bal
1 tatlı kaşığı limon suyu

Küçük bir kase bulun. Ayrıca bir fincan, kupa veya çay fincanı da kullanabilirsiniz. Küçük miktarlarda çalışacaksınız, bu nedenle herhangi bir küçük kap yeterli olacaktır.
Malzemeleri kaseye koyun. 1 çorba kaşığı sade yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı limon suyuna ihtiyacınız olacak.
Malzemeleri bir kaşık veya çatalla karıştırın. Pürüzsüz, kremsi bir kıvam elde edin. Maskeyi yüzünüze yayın. Ağız ve gözler gibi hassas bölgelere çok yaklaşmaktan kaçının. Maskeyi 15 dakika yüzünüzde bekletin ve bol suyla yıkayın.

GÜL SUYU VE UN MASKESİ

2 yemek kaşığı gülsuyu
1 yemek kaşığı limon suyu
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı süt (isteğe bağlı)

Bir kaseye 2 yemek kaşığı gül suyu, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı un ekleyin. Kuru ve hassas bir cildiniz varsa 2 yemek kaşığı süt de ekleyebilirsiniz.
Kalın bir macun elde edene kadar malzemeleri karıştırın. Bunu yapmak için kaşık veya çatal kullanabilirsiniz. Macun çok ince ise biraz daha un ekleyin. Macun çok kalınsa biraz daha gül suyu ekleyin.
Maskeyi yüzünüze yayın. Parmaklarınızı küçük kaseye veya bardağa batırın ve maskenin bir kısmını alın. Yüzünüze yaymaya başlayın. Ağzınız, burnunuz ve gözlerinizin etrafındaki hassas bölgelerden kaçınmaya özen gösterin. 15 - 20 dakika yüzünüzde bekletin.

ZERDEÇAL MASKESİ

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu
2 çay kaşığı pirinç unu
3 yemek kaşığı sade yoğurt

1 tatlı kaşığı zerdeçal tozu, 2 çay kaşığı pirinç unu ve 3 yemek kaşığı sade yoğurda ihtiyacınız olacak. Pirinç unu bulamazsanız, nohut unu veya ince öğütülmüş yulaf deneyin. Malzemeleri bir kaşık veya çatalla karıştırın.
Maske çok ince ve sulu ise daha fazla un ekleyin. Maske çok kuruysa daha fazla yoğurt ekleyin.
Omuzlarınızı bir havluyla örtmeyi düşünün. Zerdeçal tozu genellikle boyanan kumaşlarda kullanılır. Cildinizde leke bırakmaz ama giysilerinizi lekeleyebilir. Bunun olmasını önlemek için, omuzlarınıza bir havlu örtmeyi ve bir klipsle sabitleyin.
Maskeyi yüzünüze yayın. Parmaklarınızı maskeye batırın ve yüzünüze yayın. Dudaklarınızdan, gözleriniz ve kaşlarınızdan kaçınmaya çalışın.
Maskeyi üç ila beş dakika yüzünüzde bekletin bol suyla durulatın.

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