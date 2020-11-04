Cildi nemlendirir, saçları uzatır... Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi

Saç ve cilt bakımında mayonez mucizesi. Mayonezle saç ve cilt bakımında en iyi sonuçları almak için hemen bu yöntemleri uygulamaya başlayın, sonuç harika... Hamburger, makarna, patatas kızartması ve bazı salataların vazgeçilmezi olan mayonezin saç ve cilt bakımındaki mucizesi içeriğindeki limon, sirke ve yumurtadan geliyor. Mayonez, cildinizi nemlendiriyor, saçlarınızı güçlendiriyor ve uzatıyor. İşte mayonezin cilt ve saç bakımındaki yeri…
Uzmanların yaptığı araştırmalara göre mayonez cildi besliyor ve nemlendiriyor. Peki, nasıl kullanılıyor? İşte cilt ve saç bakımında kullanabileceğiniz birbirinden değişik mayonez maskesi…
Kuru ciltler için özellikle tavsiye edilir. Mayonez maskesinden en verimli sonucu alabilmek için evinizde doğal mayonezinizi kendiniz yapabilirsiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
Mayonez cildinizi nemlendirir, limon ise gözenekleri temizler ve siyah noktaları yok eder.
Saçlarınızı kökten uca kadar beslemek ve canlandırmak istiyorsanız kolayca uygulayabileceğiniz mayonez maskesini mutlaka deneyin.
Malzemeler:
Yapılışı:
Mayonezin içinde bulunan besleyici maddeler, E vitamini ve omega yağları saçlarınızı nemlendirir ve besler.
Eğer saçlarınız yağlı ise bu maskesi ayda bir defa olacak şekilde uygulayabilirsiniz.
Saçlarınız uzamak bilmiyorsa bu mayonez maskesini denemek isteyebilirsiniz.
Malzemeler:
Yapılışı:
Saçlarınızın kısa sürede gözle görünür bir şekilde uzadığını fark edeceksiniz.
Kepek probleminiz varsa bu maskeyi mutlaka deneyin. Sonuç sizi şaşırtacak!
Malzemeler:
Yapılışı:
Çilek saç derisindeki nem oranını dengeler ve kurumasını önler. Kepek sorunu da ortadan kalkar. Özellikle yaz aylarında bu maskeyi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Her ay bir defa olacak şekilde düzenli uygulama kesin sonuç verecektir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum