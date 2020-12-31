Cildi porselen gibi beyazlatan ve parlatan püf noktaları! Patates suyunu 7 gün boyunca...

Cildinizin parlak ve taze kalmasına yardımcı olmak için 10 numara bulduk.
Muhtemelen, özellikle soğuk havalarda bebek kremi kullanmanız pek çok kez tavsiye edilmiştir. Evet, cildinizi daha yumuşak yapar. Ama sadece kısa bir süre için! Bunun nedeni, bebek kreminin yalnızca çocuklar için yararlı olan lanolin içermesidir çünkü bebeğin cilt hücreleri hızla yenilenir ve doğal koruma sağlamak için zamana sahip değildir. Ancak bu içerik yetişkinler için zararlıdır.
Yüzünüzü yıkadıktan sonra havluyla kurulamayın. Nemli cilde krem uygulamak, cilde nem artışı sağlamanın en iyi yoludur ve cildiniz kremden daha fazla besin emebilir.
Karbonat günlük temizleyici veya yüz maskesi olarak da kullanabileceğiniz evrensel bir üründür. Fiziksel bir eksfoliandır ve cildinizin üst tabakasını aşırı tahrişe neden olmadan giderir.
İşte karbonatla yapabileceğiniz birkaç maske:
Karbonatlı sade maske: Sivilceyi önlemek, kiri ve yağı temizlemek için elinize 1/2 yemek kaşığı karbonat alın, 1 yemek kaşığı ılık su ekleyin ve bir macun yapın. Cildinize uygulamadan önce yüzünüzü ılık suyla durulayın. Şimdi macunu parmak uçlarınızı kullanarak cildinize sürün. 5-10 dakika bekletin ve yıkayın. Bu işlemden sonra biraz nemlendirici krem sürmeniz önerilir.
Bal ve kabartma tozu: Bu maskeyi kullanarak, cildinizi pürüzsüzleştirmeye ve gözeneklerinizi açmaya yardımcı olan balın ek etkisini elde edersiniz. 1/2 çay kaşığı karbonatla karıştırmak için 1 çay kaşığı çiğ bala ihtiyacınız olacak. Yüzünüzü yıkayın ve kurulayın, ardından karışımı yüz cildinize ve boynunuza uygulayın ve birkaç dakika masaj yapın. 10 dakika bekletin ve ardından ılık suyla durulayın.
Lütfen hassas ve tahriş olmuş cilde dikkat edin! Bir maskeyi önce elinizin üzerinde test etmek her zaman daha iyidir.
Şişkin gözlerle uyandınız ve soğuk çay poşetleri veya taze salatalık hazırlayıp uygulayacak vaktiniz yok. Göz kremini buzdolabında sakla ve buz gibi yap. Şişlikten kurtulmanıza ve aynı zamanda gözlerinizin beslenmesine yardımcı olacaktır.
Üzüm çekirdeği yağı, cildin yenilenmesine ve yenilenmesine yardımcı olan yaşlanma karşıtı bir serum görevi görür. Üzüm çekirdeği yağı çok naziktir, cilt katmanlarını nemlendirir ve ten rengini daha nemli ve pürüzsüz hale getirir. Tonere 1 çay kaşığı üzüm çekirdeği ekleyin ve her gün bu karışımla yüzünüzü temizleyin. Pahalı kremler satın alırken size çok para kazandıracak ve hatta sivilce probleminizi gidermenize yardımcı olabilir.
Asyalı kadınlar nasıl genç görünecekleri hakkında kesinlikle çok şey biliyorlar ve uzun zaman önce limon otunun sağlık ve güzellik açısından inanılmaz faydaları olduğunu keşfettiler . Bu tonik cildi pürüzsüzleştirir ve cildiniz tahriş olmuşsa ve sivilce veya egzama varsa da kullanabilirsiniz.
Doğal toniğii yapmak için taze limon otunu yarı yarıya azalıncaya kadar bir bardak suda kaynatın. Soğumasına izin verin. Daha sonra iki katı yeşil çay yapın ve her iki sıvıyı da benzer oranlarda karıştırın. 5-6 damla limon otu yağı ekleyin.
Ciltteki koyu lekeleri ve lekeleri beyazlatmaya yardımcı olan doğal çözümlerden biri de patatestir. Rendelediğiniz patatesin suyunu çıkarın ve suyuna pamuğu batırıp temiz cildinize sürün. Bu ilacı deneyenler, 7-8 gün patates uygulamaları yaptıktan sonra olumlu değişiklikler fark ettiler.
Hindistan cevizi yağı da besleyici, antibakteriyel ve nemlendirici özellikleri sayesinde koyu lekelerden etkilenen ciltler için harikalar yaratabilecek başka bir doğal çare . Hindistan cevizi yağını etkilenen bölgelere uygulayın ve cildinizin onu emmesine izin verin. Daha fazla vitamin içerdiğinden soğuk preslenmiş yağ kullandığınızdan emin olun.
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