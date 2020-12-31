Cildi porselen gibi beyazlatan ve parlatan püf noktaları! Patates suyunu 7 gün boyunca...

Cildinizin parlak ve taze kalmasına yardımcı olmak için 10 numara bulduk.

BEBEK KREMİ KULLANMAYIN

Muhtemelen, özellikle soğuk havalarda bebek kremi kullanmanız pek çok kez tavsiye edilmiştir. Evet, cildinizi daha yumuşak yapar. Ama sadece kısa bir süre için! Bunun nedeni, bebek kreminin yalnızca çocuklar için yararlı olan lanolin içermesidir çünkü bebeğin cilt hücreleri hızla yenilenir ve doğal koruma sağlamak için zamana sahip değildir. Ancak bu içerik yetişkinler için zararlıdır.

NEMLİ CİLDE KREM SÜRÜN

Yüzünüzü yıkadıktan sonra havluyla kurulamayın. Nemli cilde krem uygulamak, cilde nem artışı sağlamanın en iyi yoludur ve cildiniz kremden daha fazla besin emebilir.

YÜZ TEMİZLEYİCİ OLARAK KARBONAT KULLANIN

Karbonat günlük temizleyici veya yüz maskesi olarak da kullanabileceğiniz evrensel bir üründür. Fiziksel bir eksfoliandır ve cildinizin üst tabakasını aşırı tahrişe neden olmadan giderir.

İşte karbonatla yapabileceğiniz birkaç maske:

Karbonatlı sade maske: Sivilceyi önlemek, kiri ve yağı temizlemek için elinize 1/2 yemek kaşığı karbonat alın, 1 yemek kaşığı ılık su ekleyin ve bir macun yapın. Cildinize uygulamadan önce yüzünüzü ılık suyla durulayın. Şimdi macunu parmak uçlarınızı kullanarak cildinize sürün. 5-10 dakika bekletin ve yıkayın. Bu işlemden sonra biraz nemlendirici krem sürmeniz önerilir.