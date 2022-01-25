"Cildime iyi bakıyorum, yine de lekelerimden kurtulamıyorum" diyenler buraya! Bu bilgiler ışığında lekelerinizle savaşmak daha kolay!

Güneş ışınları, hamilelik, beslenme düzeni, kullanılan ilaçların yan etkileri, genetik yatkınlık gibi birçok faktör cilt lekelerine neden olabilir. Hem lekelere hem oluşabilecek sağlık problemlerine karşı önlem almak adına cilt lekelerini tanımak çok önemli. Tüm bu detayları öğrenmek için yazımıza mutlaka göz atmalısınız!

RENKLERİNE GÖRE CİLT LEKELERİNİN NEDENLERİ

Cilt lekeleri, genetik ve çevresel faktörlerden dolayı oluşabilir. Bu lekelerin rengi ise önlem almanız için size ipucu veriyor.

Kahverengi lekeleriniz varsa güneşten olabildiğince uzak durmalısınız. Çünkü güneş, koyu leke oluşumuna zemin hazırladığı gibi var olan lekelerinizi daha da koyulaştırır. Tabii ki tek neden güneş değil. İlaçlar, cildinize uygun olmayan kozmetik ürünleri, hamilelik, beslenme gibi etkenler de kahverengi lekelere yol açabilir.

Sivilceler ise hata kabul etmiyor. İltihaplı sivilceler, sıkıldıklarında yaraya dönüşerek deride kırmızı lekeler bırakıyor. Bu tür kırmızı lekeler zamanında tedavi edilmediğinde çukur haline gelerek iyileşmesi zor bir hal alıyor.

LEKE GÖRÜNÜMÜNÜ DOĞAL YÖNTEMLER İLE AZALTABİLİRSİNİZ

Kozmetik ve cilt bakım ürünlerinin içeriğinde bulunan birçok bitkiyi doğal yöntemlerle kolayca uygulayarak lekesiz bir cilde kavuşabilirsiniz. Sıkça sivilce problemi yaşamanız cildinizin yağlı olduğu anlamına geliyor ve bu da kırmızı leke oluşma ihtimalini artırıyor. Aloe vera ise cildinizdeki sebumu dengeleyerek kırmızı leke görünümünü azaltıyor. Kahverengi lekeler için de oldukça etkili aloe verayı kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Ancak derin lekeleriniz varsa mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

Aloe vera bitkisinden akıttığınız bir miktar jeli, 3-4 damla çay ağacı yağı ile karıştırıp leke üzerine sürün.

15 dakika kadar bekledikten sonra cildinizi bol suyla temizleyin.

DİĞER BİR SEÇENEK: LEKE AÇICI YÖNTEMLER

Sivilce izlerinden kalan kırmızı lekelerde cildin üst tabakasını soyarak tedavi eden cihazlar kullanılabilir. Kahverengi lekeler içinse beyazlatıcı kremler tercih edilir.

Derin ve çukurlaşmış lekeler söz konusu olduğunda bir uzman yönlendirmesi ile uygulanan lazer, kimyasal peeling gibi tedavi yöntemleri daha etkili bir sonuç verir.



