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    4. Cildinin ışıl ışıl parlamasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Cildinin ışıl ışıl parlamasını istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    30.03.2024 15:54
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    Sağlıklı ve parlak bir cilt, birçok insanın hedefidir. Bazen bunu elde etmek bazen zor olabilir. Cildimizin parlaklığı, içsel ve dışsal faktörlere bağlıdır. Bunlar arasında beslenme, cilt bakımı rutini ve yaşam tarzı alışkanlıkları yer alır. Cildinizin sağlığı ve parlaklığı için yapabileceğiniz üç önemli adım haberimizde.

    Cildin sağlığı ve görünümü, genel sağlığımızın bir yansımasıdır. Parlak bir cilde sahip olmak, birçok kişinin arzusudur. Cilt sağlığınızı iyileştirmenin anahtarı, düzenli bakım ve doğru alışkanlıklardır. Doğru beslenme, cilt bakım ürünlerinin doğru seçimi ve günlük rutininize stresle başa çıkma tekniklerini eklemek, sağlıklı ve ışıltılı bir cilde adım atmaya yardımcı olabilir.

    IŞIL IŞIL BİR CİLDİN 3 SIRRI

    1) A VİTAMİNİ

    Parlak bir cildi desteklemek, güneşten ve çevresel etmenlerin neden olduğu hasarı onarmak için cilde canlılık katan retinoid yani A vitamini takviyelerini kullan.

    2) MAKYAJ MALZEMELERİNİN HİJYENİ

    makyaj-temizleyen-

    Makyaj fırçaları, çantaları ve süngerleri temel olarak bakteri, ölü deri hücreleri, yağ ve kirlerin çoğalması için mükemmel üreme alanlarıdır. Bu nedenle yeterince temiz olmayan makyaj malzemeleri cildinin de kirlenmesine neden olabilir. Hijyenik bir cilt bakımı için düzenli olarak makyaj malzemelerini temizle.

    3) BESLENMENİN CİLDE ETKİSİ

    sağlıklı beslenme cilt

    Sağlıklı yağlar, parlak bir cildin olmazsa olmazı. Sağlıklı bir cilt, ancak sağlıklı beslenmeyle desteklendiğinde sağlanır. Çiğ kuruyemişlerden keten tohumuna, avokadodan zeytinyağına öğünlerini zenginleştirebilir, canlı, genç bir cildin sahibi olabilirsin.

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