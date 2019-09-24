KADIN

Cildiniz için duşu sabah değil, akşam alın

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 24.09.2019 10:59 | Son Güncelleme

Duş almanın en uygun zamanı belli oldu. 'Tabii ki sabah' diyebilirsiniz ancak uzmanlara göre cilt sağlığı için en uygun zaman akşam. Dermatolog Dr Simon Zokai, akşam duşunun sabahtan daha büyük bir avantaja sahip olduğunu söylüyor.

Cildiniz için duşu sabah değil, akşam alın

Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda, akşam duş almanın cilt için daha faydalı olacağını söylüyorlar. Bunun nedeni ise tüm gün ciltte biriken kirin temizlenmesi olarak açıklanıyor.

2

Konu hakkında konuşan Dermatolog Dr Simon Zokai, 'birçok kişi güne daha iyi başlamak için sabah duş almayı tercih ediyor ancak cilt bakımı söz konusu olduğunda akşamları duş almak daha iyi bir seçenektir. Gün boyunca biriken yağ, kir, makyaj kalıntıları akşam duşu sayesinde yok olacaktır' diye konuşuyor.

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Moda devine protesto! 'Akıl sağlığı moda değildir'Moda devine protesto! 'Akıl sağlığı moda değildir'
Asla makyajlı yatmayın, 30 yaşından sonra mutlaka...Asla makyajlı yatmayın, 30 yaşından sonra mutlaka...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sabah duş almanın faydası akşam duş almanın faydası

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

Çukur'dan şaşırtan fragman! O isim öldü mü?

Çukur'dan şaşırtan fragman! O isim öldü mü?

Victoria's Secret'a rakip mi olacak?

Victoria's Secret'a rakip mi olacak?

Bu 3 belirtiye dikkat!

Bu 3 belirtiye dikkat!

Asla makyajlı yatmayın, 30 yaşından sonra mutlaka...

Asla makyajlı yatmayın, 30 yaşından sonra mutlaka...

Bu da oldu! Şanlıurfa isotundan sabun yapıldı

Bu da oldu! Şanlıurfa isotundan sabun yapıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

'İyi ki geçmişte kaldı' diyeceksiniz!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milano Moda Haftası'nda Gucci protestosu! 'Akıl sağlığı moda değildir'

Moda devine protesto! 'Akıl sağlığı moda değildir'

Göz çevresi uygulamalarıyla bakışlarınıza canlılık katın

Asla makyajlı yatmayın, 30 yaşından sonra mutlaka...

Hızlı yaşlanmanın belirtlilerine dikkat! İşte 3 sinyal

Bu 3 belirtiye dikkat!

Rihanna moda şovuyla damga vurdu! Dayatılan güzellik kalıplarına meydan okudu

Victoria's Secret'a rakip mi olacak?

Şanlıurfa isotundan sabun yapıldı

Bu da oldu! Şanlıurfa isotundan sabun yapıldı

Daha neler? Göğüs kırışıklıklarını önlemek için yastık tasarlandı

Daha neler? Göğüs kırışıklıklarını önlemek için yastık tasarlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.