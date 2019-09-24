Cildiniz için duşu sabah değil, akşam alın

Uzmanlar yaptıkları araştırma sonucunda, akşam duş almanın cilt için daha faydalı olacağını söylüyorlar. Bunun nedeni ise tüm gün ciltte biriken kirin temizlenmesi olarak açıklanıyor.

Konu hakkında konuşan Dermatolog Dr Simon Zokai, 'birçok kişi güne daha iyi başlamak için sabah duş almayı tercih ediyor ancak cilt bakımı söz konusu olduğunda akşamları duş almak daha iyi bir seçenektir. Gün boyunca biriken yağ, kir, makyaj kalıntıları akşam duşu sayesinde yok olacaktır' diye konuşuyor.



