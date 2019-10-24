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Cildiniz sonbahara hazır mı

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

Güneşli ve sıcak yaz aylarının ardından, kuruyan, bronzlaşan, nem ve terden yağlanan, havuz ve deniz suyundan yorulan cildiniz için QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui’nin özel bakım ipuçları ile sonbahar ritüelinizi tamamlayın.Güneşin zararlı etkilerinin cilt kuruluğuna neden olduğunu hatırlatan QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui, özellikle sonbahar aylarındaki cilt bakımı ve ürün seçimlerine dikkat çekti.

Cildiniz sonbahara hazır mı

Güneşli ve sıcak yaz aylarının ardından, kuruyan, bronzlaşan, nem ve terden yağlanan, havuz ve deniz suyundan yorulan cildiniz için QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui’nin özel bakım ipuçları ile sonbahar ritüelinizi tamamlayın.
Güneşin zararlı etkilerinin cilt kuruluğuna neden olduğunu hatırlatan QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui, özellikle sonbahar aylarındaki cilt bakımı ve ürün seçimlerine dikkat çekti. Jahoui, “Sonbaharın gelmesi ile havadaki nem oranı düşüyor ve havaların soğuması ile su içme alışkanlıklarımız değişiyor, bu yüzden cildimize kuruluk hissi ve kırışıklar da oluşabilir. Buna karşı çıkmak için rutinimiz değişmeli ve cildimizi nemlendirmeye odaklanmalıyız” dedi.

Duş jelleri
Duş jeli seçimlerinde SLS, SLES, tuz, paraben ve pek çok zararlı kimyasallar içeren ve cildi kurutan ürünleri kullanmaktan kaçınılması gerektiğini belirten Jahoui, “Doğal ve organik yağlar içeren duş jelleri tercih edin. Farklı aroma ve kokularıyla bakımlı cilt temizliğiniz için uygun ürünler seçmeyi ihmal etmeyin” dedi.

Her mevsim koruma
Yaz aylarının bittiği şu günlerde güneş koruyucu kremlerinin kış aylarında da kullanılmasının cilt sağlığı açısından önem taşıdığını belirten Jahoui, “Cildimize zarar veren UVA ve UVB ışınlarından cildimizi korumak için dışarıya çıkmadan önce mutlaka güneş kremi kullanılarak, cilt koruma altına alınmalı” şeklinde konuştu.

Nemlendirme
Jahoui; "Nemlendiren ve bakım sağlayan vücut losyonları ile duştan sonra cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Özellikle mevsim değişimlerinde kuruyan ciltler için nem dengesini arttırabileceğiniz doğal içerikli vücut losyonları veya sevdiğiniz vücut yağları ile cildinizi hem nemlendirmeye hem de beslemeye özen gösterin” ifadelerinde bulundu.

Cilt lekeleri
Yaz mevsimindeki yoğun güneş ışınları zamanla cilt üzerinde lekelerin oluşmasına neden oluyor. Bu lekelerin büyümemesi için düzenli bakım yapılması gerektiğine dikkat çeken Jahoui, “Güneş lekeleri için cilt bakım merkezlerine gidebilir ya da Radyo Frekans cihazları kullanarak kendiniz bakım yapabilirsiniz. Bakım sonrası cilt elastikiyetini tekrar kazanacaktır. Cildiniz için düzenli olarak güneş kremi kullanımının da ihmal edilmemesi gerekiyor” diye konuştu.

Beslenme ve hareket
Sonbahar meyveleri vücudumuza gereken su ve vitamin ihtiyaçlarını karşılamamıza yardımcı oluyor.bu dönemde meyve ve sebze tüketilmesini ve bol bol su içilmesini tavsiye eden Jahoui, sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekerek, spor ve hareketin de beslenme kadar zorunlu olduğunun da altını çizdi.

Cildiniz sonbahara hazır mı

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