Cildiniz sonbahara hazır mı

Güneşli ve sıcak yaz aylarının ardından, kuruyan, bronzlaşan, nem ve terden yağlanan, havuz ve deniz suyundan yorulan cildiniz için QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui’nin özel bakım ipuçları ile sonbahar ritüelinizi tamamlayın.

Güneşin zararlı etkilerinin cilt kuruluğuna neden olduğunu hatırlatan QNET Ürün Eğitmeni Sanaa Jahoui, özellikle sonbahar aylarındaki cilt bakımı ve ürün seçimlerine dikkat çekti. Jahoui, “Sonbaharın gelmesi ile havadaki nem oranı düşüyor ve havaların soğuması ile su içme alışkanlıklarımız değişiyor, bu yüzden cildimize kuruluk hissi ve kırışıklar da oluşabilir. Buna karşı çıkmak için rutinimiz değişmeli ve cildimizi nemlendirmeye odaklanmalıyız” dedi.

Duş jelleri

Duş jeli seçimlerinde SLS, SLES, tuz, paraben ve pek çok zararlı kimyasallar içeren ve cildi kurutan ürünleri kullanmaktan kaçınılması gerektiğini belirten Jahoui, “Doğal ve organik yağlar içeren duş jelleri tercih edin. Farklı aroma ve kokularıyla bakımlı cilt temizliğiniz için uygun ürünler seçmeyi ihmal etmeyin” dedi.