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Cildiniz yaza hazır mı? Yaz öncesi uygulanması gereken 5 bakım tüyosu

Güneşin etkisini artırdığı, doğanın canlandığı bu günlerde cildimiz de yaza hazırlanmayı bekliyor. Yaz mevsimiyle birlikte artan sıcaklık, UV ışınlarının yoğunluğu ve nem oranındaki değişiklikler, cilt sağlığını doğrudan etkiliyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Tahsin Çağdaş Akaslan, yaz aylarına ışıl ışıl, sağlıklı bir ciltle girmenin yollarını anlattı. Kişiye özel analizlerle desteklenen doğru bakım uygulamaları sayesinde her cilt tipi için doğal ve kalıcı güzellik mümkündür.

Cildiniz yaza hazır mı? Yaz öncesi uygulanması gereken 5 bakım tüyosu

Dermatoloji Uzmanı Dr. Tahsin Çağdaş Akaslan, yaz gelmeden önce nelere dikkat edilmesi ve hangi dermatolojik işlemlerle cilt yaza hazırlanır konusunda açıklamalarda bulundu.

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Dr. Akaslan, ''Yaza ışıldayan, sağlıklı bir ciltle girmek hayal değil. Cildinize yapacağınız küçük yatırımlar, uzun vadede büyük kazanımlar sağlar. Unutmayın, her cilt özeldir. Kişiye özel dermatolojik analiz ve tedavi planlaması ile doğal, sağlıklı ve estetik sonuçlar elde etmek mümkün. İşte yaz aylarına girdiğimiz bu günlerde daha güzel bir cilde kavuşmanın 5 kuralı.

"CİLT DÜŞMANI KONTROLSÜZ GÜNEŞLENMEDİR"

Yazın en büyük cilt düşmanı kontrolsüz güneşlenme. UVA ve UVB ışınları ciltte leke oluşumuna, erken yaşlanmaya ve hatta cilt kanserine neden olabilir. Geniş spektrumlu (SPF 30 ve üzeri) bir güneş koruyucuyu, sadece deniz kenarında değil şehirde yürürken bile kullanmak gerekiyor. Özellikle leke eğilimi olan ciltler için yaz öncesi dermatolojik değerlendirme şart.

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"CİLT TEMİZLİĞİ VE NEM DENGESİ ŞART''

Yaz aylarında terleme ve nem artışından dolayı gözenekler daha fazla tıkanır ve akne problemleri artabilir. Bu yüzden medikal cilt bakımı, yaz öncesi yapılabilecek en faydalı işlemlerden biri. Cilt tipine özel peeling ve nemlendirici uygulamalarla sağlıklı bir zemin oluşturmak mümkündür.

DOĞAL CİLT IŞILTISI İÇİN HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

Yaza girerken cildinizdeki matlık, ince kırışıklıklar veya leke problemleri için ameliyatsız çözüm arıyorsanız; mezoterapi ve PRP uygulamaları tam size göre. Kişinin kendi kanından elde edilen trombositten zengin plazmanın (PRP) cilde uygulanması, kolajen üretimini artırır ve cilde doğal bir ışıltı kazandırır. Mezoterapi ise vitamin, mineral ve aminoasit karışımlarıyla cildi derinlemesine besler.

"YAZIN BOTOKS YAPTIRILIR MI?"

"Yazın botoks yaptırılır mı?" sorusu çok sık gelir. Evet, yaz aylarında da botoks güvenle yapılabilir. Terleme tedavisi olarak koltuk altına uygulanan botoks ise yaz mevsiminin en konforlu çözümüdür. Dudak çevresi, göz altı veya elmacık kemikleri gibi bölgelere yapılan hyaluronik asit dolgular ise hem hacim kaybını telafi eder hem de cilde tazelik kazandırır.

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CİLT GENÇLEŞTİRMEDE YENİ NESİL YÖNTEMLER

Ameliyatsız yüz gençleştirmede kullanılan Altın İğne (Fraksiyonel Radyofrekans), Hydrafacial, Hollywood Peelinggibi işlemler; cildin elastikiyetini artırır, gözenekleri sıkılaştırır ve lekeleri azaltır. Bu işlemler genellikle sosyal hayata ara vermeden uygulanabilir, üstelik etkisi gün geçtikçe artar.''

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı cilt lekeleri cilt kararması
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