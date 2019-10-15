Cildinizde mezoterapi etkisi essin!

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, cilt üzerinde yenilenme etkisi yaratan mezoterapi işlemleri hakkında oldukça aydınlatıcı bilgilerde bulundu. Bunun yanı sıra özellikle yüz bölgesinin sürekli olarak güneş ışığına ve hava kirliliğine diğer bölgelere oranla doğrudan maruz kalması da bölgesel yaşlanmanın artmasında etkili oluyor. Cilt yenilemede "Rönesans Uygulamaları’’ olarak adlandırılan ürünlerle bu etkileri olabildiğince azaltmak mümkün. Doğru ürünler, doğru bölgelerde uygun şekilde kullanıldıkları zaman ortaya çıkan sonuçların oldukça mutlu edici.
MEZOLİFTİNG İLE CİLT YENİLEME
Tiziano, çok yönlü etkisi ile dikkat çeken bir formülasyona sahip. İçeriğindeki maddeler sayesinde göz altı torbası tedavisinden liftinge kadar pek çok alanda kullanabiliyoruz. Bu mezoterapi uygulamasını aynı zamanda 35 yaş üzerindeki tüm hastalara koruyucu ve yaş almaya karşı destekleyici amaçla öneriliyor.
Her yaşın kendine has bir güzelliği olduğunun bilincindeyiz ancak mezoterapinin cilt yenilemedeki etkisi yaş almaya rağmen cilt kalitemizi desteklemesi ve ince çizgilerin ortaya çıkmasını engellemesidir. Yani siz değişmezsinizcildiniz gençleşir. Geliştirilen formülünde Tizianoda meristem hücreleri bulunur ki, bunlar organik kök hücreler olarak da bilinen bu hücrelerdir.
Ayrıca mezolifting kokteylinin içerisinde, Hyaluranik asit, kolajen, resveratol, omega 3, omega 6, aminoasitler ve bakırpeptid bulunur. Mezolifting kokteyli cildin elastikiyet kaybını azaltırken aynı zamanda cilt incelmesini de önler. Bu arada dekolte, göbek ve uyluk bölgesinde de meydana gelen sarkmalarda da liftin etkisi için kullanılır.
CİLDİNİZ İÇİN ERKEN ÖNLEM ALIN
Cildin her yaşta doğru bakıma ve desteğe ihtiyacı olduğu unutulmamalı. Gençliğin enerjisi ile ışıldayan ciltlerin bakıma ihtiyaç duymadığını düşünmek büyük bir hata olur. Erken dönemde başlanan doğru cilt yenileme uygulamaları yaşlanmanın etkilerinin olabildiğince gecikmesini sağlarken aynı zamanda ilerleyen dönemlerde yapılabilecek uygulamaların başarılı olması için de zemin hazırlar.
Raffaello formülasyonu cildin kaybettiği nemi kazandırmak amacıyla kullanıldığında etkili sonuçlar verirken ayrıca cildin doğru bir şekilde beslenmesi ve doğal ışıltısını korumasını sağlar. Göz altı torbalarının ve mor halkaların giderilmesinde de kullanılan bu ürün pro-aging için oldukça etkilidir.
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