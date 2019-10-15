Cildinizde mezoterapi etkisi essin!

Medikal Estetik Hekimi Dr. Seran Göçer, cilt üzerinde yenilenme etkisi yaratan mezoterapi işlemleri hakkında oldukça aydınlatıcı bilgilerde bulundu. Bunun yanı sıra özellikle yüz bölgesinin sürekli olarak güneş ışığına ve hava kirliliğine diğer bölgelere oranla doğrudan maruz kalması da bölgesel yaşlanmanın artmasında etkili oluyor. Cilt yenilemede "Rönesans Uygulamaları’’ olarak adlandırılan ürünlerle bu etkileri olabildiğince azaltmak mümkün. Doğru ürünler, doğru bölgelerde uygun şekilde kullanıldıkları zaman ortaya çıkan sonuçların oldukça mutlu edici.

MEZOLİFTİNG İLE CİLT YENİLEME

Tiziano, çok yönlü etkisi ile dikkat çeken bir formülasyona sahip. İçeriğindeki maddeler sayesinde göz altı torbası tedavisinden liftinge kadar pek çok alanda kullanabiliyoruz. Bu mezoterapi uygulamasını aynı zamanda 35 yaş üzerindeki tüm hastalara koruyucu ve yaş almaya karşı destekleyici amaçla öneriliyor.

Her yaşın kendine has bir güzelliği olduğunun bilincindeyiz ancak mezoterapinin cilt yenilemedeki etkisi yaş almaya rağmen cilt kalitemizi desteklemesi ve ince çizgilerin ortaya çıkmasını engellemesidir. Yani siz değişmezsinizcildiniz gençleşir. Geliştirilen formülünde Tizianoda meristem hücreleri bulunur ki, bunlar organik kök hücreler olarak da bilinen bu hücrelerdir.