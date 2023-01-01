Cildinizde ortaya çıkan değişimlere dikkat! Tehlikeli hastalığın büyük uyarıcısı

Karaciğerin vücut için hayati önemi bulunuyor. Kandaki toksinleri filtrelemek, yiyecekleri sindirmeye yardımcı olan enzimlerin üretilmesi, şeker ve besinlerin depo edilmesi, kanın pıhtılaşmasının sağlanması ve enfeksiyonlarla mücadele konusunda sorumlu olan karaciğerde yaşanan ufak problemler büyük risk taşıyabiliyor. Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı (NAYKH), çeşitli belirtilerle ortaya çıkıyor. Bu belirtilerin fark edilmeyip hastalığa müdahale edilmemesi siroza yol açıyor.

YILLARCA SÜREN İLTİHAPLANMA SONUCU GELİŞİYOR

Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı dört ana aşamada gelişiyor ve son aşama siroz olarak biliniyor. Uzmanlara göre hasarın bu en ileri aşaması için "tedavi yok".

Siroz yıllarca süren iltihaptan sonra ortaya çıkar ve karaciğerinizin küçülmesine, yaralanmasına ve yumrulu hale gelmesine neden olur. Daha da kötüsü, bu hasar kalıcı olabilir ve karaciğer yetmezliğine ve kansere yol açabilir.

CİLT VE GÖZ DEĞİŞİMLERİNE DİKKAT

Bu geri dönüşü olmayan durumun önemli belirtilerinden biri cildinizde ve gözlerinizde görülebilir. Sağlık kuruluşlarına göre sarılık, cildinizin ve gözlerinizin beyazının sararmasını şeklinde tanımlanıyor. Bu sarı renk tonu, vücudunuzda bilirubin adı verilen sarı bir maddenin birikmesinden kaynaklanır. Karaciğeriniz , yiyecekleri sindirmenize yardımcı olan bir sıvı olan safrayı yapmak için bilirubini kullanır. Sağlıklı bir karaciğer, bilirubinin çoğunu vücudunuzdan çıkarabilir.

KARACİĞER HASARININ DİĞER ÖNEMLİ BELİRTİLERİ

Bununla birlikte, karaciğer hasarı bilirubinin kanınızda birikmesine neden olabilir. Cildinizde ve gözlerinizde sararmanın yanı sıra idrarınız koyulaşabilir ve dışkınız kil rengine dönebilir. Bu iki uyarı işareti ayrıca bilirubin fazlalığı tarafından da tetiklenir. Cildiniz ayrıca yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kaşınabilir.,

SİROZUN BELİRTİLERİ