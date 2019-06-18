Cildinizde yaşlılık lekeleri var mı? Bu basit numara ile onları azaltabilirsiniz

Yaşlılık lekeleri bir hiperpigmentasyon şeklidir. Hiperpigmentasyon, fazla melanin üretiminin (cildin içindeki doğal bir pigment) koyu lekelere ve eşit olmayan bir ten oluşumuna neden olduğu yaygın bir rahatsızlıktır. Noktalar tehlikeli değildir, ancak bunlara dikkat etmek önemlidir.

Ancak bazı noktalar diğerlerinden daha koyuysa, noktalardan birinin (veya daha fazlasının) etrafında koyu renkli bir daire beliriyorsa, büyümeye devam ederler veya kırmızımsı bir renk almaya başlarlarsa mutlaka doktorunuza danışın.

Bu karaciğer lekeleriyle savaşmak için basit bir ev ürünü kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Herkesin evinde olan soğan ve sirke.

Soğan suyunun leke izlerini azaltmada yardımcı olduğu kanıtlanmıştır. Sonra cildin ölü tabakalarını temizlemeye yardımcı olan elma sirkesi var.

Bu iki iyileştirici bileşen ile cildinizi çok kolay taze görünüme kavuşturabilirsiniz! Soğanı ve elma sirkesini blendera koyun suyunu süzün ve koyu lekelere bir pamuk yardımıyla uygulayın. Bunu birkaç hafta boyunca günlük olarak tekrarlayın ve lekelerin daha hafif olmaya başlayacağını fark edeceksiniz!



