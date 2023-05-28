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Cildinizdeki kırışıklıklar için en etkili cilt bakımı! Yaşlılık izlerine savaş açıyor

28.05.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ciltte meydana gelen kırışıklıkları düzeltmek için yaşlanma karşıtı bakım yöntemleri aranıyor. Doğru cilt bakımıyla tüm yaşlılık izlerini azaltmak mümkün olabiliyor. Bir makyaj sanatçısı cildinizde uygulayacağınız ufak bir tüyonun kırışıklıklar üzerinde fark yaratacağını paylaştı.

Cildinizdeki kırışıklıklar için en etkili cilt bakımı! Yaşlılık izlerine savaş açıyor

Kırışıklıklar yaşlanmanın doğal bir parçası olsa da birçok kişi tarafından istenmeyen durumlar arasında yer alıyor. Pahalı yaşlanma karşıtı formülleri satın almak kolay olsa da, bir güzellik uzmanı ince çizgileri azaltmak için yüzün herhangi bir yerinde kullanılabilecek bir tür ürün olduğunu paylaşarak önerilerde bulundu.

İnce çizgiler ve kırışıklıklar, özellikle göz ve ağız çevresinde yaygın olmasına rağmen yüzün herhangi bir yerinde oluşabiliyor. Dudakların üzerindeki derin dikey çizgiler, aynı zamanda sigara içenlerin çizgileri olarak da biliniyor. Göz çevresindeki kaz ayakları da birçok insanın makyajla gizleyemediği kırışıklar arasında bulunuyor.

SADECE GÖZ İÇİN ETKİLİ DEĞİL

Bir makyaj sanatçısı TikTok'ta yayınladığı videoda göz kreminin aslında çok amaçlı olduğunu ortaya çıkardı. Bu kremleri sadece göz altında kullanmak yerine, nemlendirici formülün faydalarını görecek başka yerler olduğunu açıkladı.

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"Yüzünüzde göz kreminizi sürmeniz gereken iki yer var ve bahse girerim bunu yapmıyorsunuzdur." Olgun tenli insanlar için "oyunu değiştiren ipucu", kalın, nemlendirici bir göz kremini göz kapağının ve dudakların üzerine hafifçe vurmaktır.

Bu tüyoyu açıklayan güzellik uzmanı şunları söyledi: "Burası yüzünüzün hassas bir bölgesi ve evet, orada kırışıklıklar ve orada çizgiler oluyor. Bahse girerim onları ilk siz fark edersiniz ve ayrıca göz çevresindeki kaz ayaklarını da. Öyleyse neden sahip olduğunuz ve burada kullandığınız güzel cilt bakımından dudaklarınızda da yararlanmıyorsunuz?"


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