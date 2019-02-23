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Cildinize ev bakımı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.02.2019 12:00 | Son Güncelleme

Doğallığın her alanda yer alması, cilt bakım rutinlerini de etkilemeye başladı.

Doğallığın her alanda yer alması, cilt bakım rutinlerini de etkilemeye başladı. Boyun kırışıklıkları, lekeler, ciltteki ölütabaka, nemsizlik, kuruluk gibi cilt sorunları için QNET Türkiye Ürün Eğitmeni Seher Karapelit, evdeki malzemeleri kullanarak hazırlanabilecek maskelerin tariflerini verdi.

Yumurta maskesi ile kırışıklıklara veda edin
Kırışıklıklar için yumurta maskesi tarifini veren Karapelit, "Bir yumurta akı, bir çay kaşığı bal, bir çay kaşığı zeytinyağı ve eğer cildinizde lekeleriniz varsa karışıma biraz limon suyu ekleyebilirsiniz. Evde bulunan malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırarak elde edeceğiniz maskeyi yüze sürmeden önce peeling yapılarak cilt üzerindeki ölü derilerden arındırabilirsiniz. Peeling için ise bir yemek kaşığı şeker ve zeytinyağını karıştırabilir ve maske öncesi cildi temizleyebilirsiniz. Haftada bir kere bu maskeyi uygulayabilirsiniz" dedi.

Kaymak ve buğday nişastası ile bebek gibi bir cilt
QNET Türkiye Ürün Eğitmeni Seher Karapelit ciltteki ölü deriyi soyan hücre yenileyici kaymak ve buğday nişastası tarifini 35 yaş altı ve hassas cildi olanların denememesini önerdi. Karapelit, "Limonu ortadan kesip, biraz tuza batırarak yüzümüzde gezdiriyoruz. Bir dakika boyunca tuzlu limon ile masaj yaparken, göz çevresine değdirmemeye dikkat ediyoruz. Daha sonra cildimizi bol su ile yıkayıp, temiz havlu ile kuruluyoruz. İkinci etapta ise birer tatlı kaşığı buğday nişastası ve kaymağı homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırıp temiz cilde uyguluyoruz, 25 dakika bekletip yıkıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Ciltsağlığı için de zerdeçal
Seher Karapelit, pek çok kişinin sorunu olan cilt tonunu eşitlemek için de maske tarifi önerdi Karapelit, "Bir yemek kaşığı yoğurt, bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı zerdeçalı karıştırarak elde edilen maskeyi yüzünüzde 20 dakika bekletin. Maske cildi nemlendirirken, cilt tonunu eşitlemeye de yardımcı olacak. Haftada bir yapmanızı öneriyorum" dedi.

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