Cildinize yaptığınız en büyük hata! Üzerindeki bakteriler tuvaletten daha fazla

Makyajın cildimizle daha bütünleşmesini sağlamak için makyaj fırçası ve süngeri kullanıyoruz. Bu ürünler daha profesyonel ve doğal sonuçlar sağlasa da cildimize zarar verebiliyor. Yeni yapılan bir çalışmada yıkanmamış fırçalarda biriken korkunç miktarda bakteri olduğunu ortaya çıktı. Bu bakterilerin klozet kapağında bulunana bakterilerden daha fazla olduğu öğrenildi.
Araştırmacılar, iki haftalık deneme süresinin sonunda temiz ve "kirli" makyaj fırçalarını temizlerken aynı zamanda çeşitli yaygın saklama yöntemlerini test ettiler: yatak odası makyaj masasında, makyaj çantasında, fırçaya özel çanta, çekmece ve banyo askısında. Sonuçları bir klozet kapağının temizleme beziyle karşılaştıran çalışma, fırçalar nerede saklanırsa saklansın, bakteri sayısının tuvaletle aynı veya daha fazla olduğunu buldu.
Kozmetik bilimcisi Carly Musleh, makyaj fırçalarının bakterileri, ölü deri hücrelerini ve yağı yüzden ürüne aktarabildiğini söyledi. Her tür bakteri mutlaka zararlı olmasa da, rutin olarak kirli fırça kullanmak sivilceye veya daha kötü sonuçlara neden olabilir.
"Kirli fırçaların kullanılması, sağlıklı mikrobiyal toplulukta bir dengesizliğe neden olma riskini artırabilir ve patlamalara veya impetigo veya Staphylococcal (Staph) enfeksiyonları gibi daha ciddi sorunlara neden olabilecek patojenik mikropların sayısında artışa yol açabilir" dedi. "Bakteri oluşumunu azaltmak için makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlemek önemlidir."
Kozmetik aletler şirketi kendi müşterilerini araştırdı, %40'ı fırçalarını iki haftada bir temizlediklerini söylerken, şaşırtıcı bir %20'si sadece bir ila üç ayda bir yıkadıklarını belirtti. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, her yedi ila 10 günde bir temizleme fırçaları önerir.
Havadaki herhangi bir kalıntı, bakteri veya tozun toplanabilmesini önlemek için fırçaları kapalı kaplarda saklamanın yanı sıra, makyaj kullanıcıları kılları fırçaya özel bir temizleyici veya ılık suda hafif bir şampuanla yıkamalı, temiz bir havlunun üzerinde kurumaya bırakmalıdır.