Cildinize yaptığınız en büyük hata! Üzerindeki bakteriler tuvaletten daha fazla

Makyajın cildimizle daha bütünleşmesini sağlamak için makyaj fırçası ve süngeri kullanıyoruz. Bu ürünler daha profesyonel ve doğal sonuçlar sağlasa da cildimize zarar verebiliyor. Yeni yapılan bir çalışmada yıkanmamış fırçalarda biriken korkunç miktarda bakteri olduğunu ortaya çıktı. Bu bakterilerin klozet kapağında bulunana bakterilerden daha fazla olduğu öğrenildi.

NEREDE SAKLANIRSA SAKLANSIN SONUÇLAR AYNI

Araştırmacılar, iki haftalık deneme süresinin sonunda temiz ve "kirli" makyaj fırçalarını temizlerken aynı zamanda çeşitli yaygın saklama yöntemlerini test ettiler: yatak odası makyaj masasında, makyaj çantasında, fırçaya özel çanta, çekmece ve banyo askısında. Sonuçları bir klozet kapağının temizleme beziyle karşılaştıran çalışma, fırçalar nerede saklanırsa saklansın, bakteri sayısının tuvaletle aynı veya daha fazla olduğunu buldu.

BAKTERİLER SİVİLCELERE NEDEN OLABİLİR

Kozmetik bilimcisi Carly Musleh, makyaj fırçalarının bakterileri, ölü deri hücrelerini ve yağı yüzden ürüne aktarabildiğini söyledi. Her tür bakteri mutlaka zararlı olmasa da, rutin olarak kirli fırça kullanmak sivilceye veya daha kötü sonuçlara neden olabilir.

MAKYAJ FIRÇALARINI DÜZENLİ OLARAK TEMİZLEMEK ÖNEMLİ

"Kirli fırçaların kullanılması, sağlıklı mikrobiyal toplulukta bir dengesizliğe neden olma riskini artırabilir ve patlamalara veya impetigo veya Staphylococcal (Staph) enfeksiyonları gibi daha ciddi sorunlara neden olabilecek patojenik mikropların sayısında artışa yol açabilir" dedi. "Bakteri oluşumunu azaltmak için makyaj fırçalarını düzenli olarak temizlemek önemlidir."

Kozmetik aletler şirketi kendi müşterilerini araştırdı, %40'ı fırçalarını iki haftada bir temizlediklerini söylerken, şaşırtıcı bir %20'si sadece bir ila üç ayda bir yıkadıklarını belirtti. Amerikan Dermatoloji Akademisi Derneği, her yedi ila 10 günde bir temizleme fırçaları önerir.

MAKYAJ FIRÇALARI NASIL YIKANMALI?

Havadaki herhangi bir kalıntı, bakteri veya tozun toplanabilmesini önlemek için fırçaları kapalı kaplarda saklamanın yanı sıra, makyaj kullanıcıları kılları fırçaya özel bir temizleyici veya ılık suda hafif bir şampuanla yıkamalı, temiz bir havlunun üzerinde kurumaya bırakmalıdır.



