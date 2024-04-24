Cildinizi yenilemek için ihtiyacınız olan her şey burada! Nemlendirme, temizlik ve onarım…

1. Mjcare Yüz Peeling Pad



Cilt temizliği yaparken ihtiyacınız olacak ürün ölü deriyi ciltten uzaklaştırırken cildi de nemlendiriyor. Çift dokulu temizleme pedi olan bu ürün ile cildinize 3 aşamalı bakım yapabiliyorsunuz. Derinlemesine temizlik, peeling ve nemlendirme özellikli maske cildinize çok iyi gelecek.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

2. Chamos Centella Cilt Yatıştırıcı Tonik



Cildi nemlendirmek için kullanabileceğiniz tonik cilde uzun süreli nem sağlıyor. Hassas cildi sakinleştirmeye yardımcı tonik, cildi dış etkenlerden koruyor. Tahriş olan cildinizi onarmak için toniği kullanabilirsiniz.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

3. Chamos ACACI CICA Centella Cilt Yatıştırıcı ve Nemlendirici Serum



Cilt bariyerini güçlendirmeye yardımcı serum yatıştırıcı etkiye de sahip. Cildi nemlendiren serum, cildi dış etkenlerden korumak için de ideal ürünlerden. Yaşlanma karşıtı etkisi de olan serum cildine iyi bir bakım yapmak isteyenlerin tercihi.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

4. Chamos Cica Jel Temizleyici



Cildi tahriş etmeden derinlemesine temizlik yapan temizleyici, jel formuyla çok kullanışlı. Bol köpüklü jel temizleyici ciltteki tüm kirleri temizliyor. Hassas ciltlere sahip olanların da kullanabileceği temizleyici istenildiği zaman vücut temizleme jeli olarak da tercih edilebiliyor.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

5. Bibimcos Siyah Nokta ve Gözenek Temizleme Amaçlı Yağ



Cildi makyaj, toz ve kirlerden arındırmak için temizleme amaçlı bu yağ kullanılabilir. Cildi kurutmadığı için rahatça kullanılabilen Bibimcos yağ, derinlemesine temizlik için şart. Siyah ve beyaz noktaları engellemeye yardımcı yağ, su ile bir araya geldiğinde süt formunu alıyor. Mis gibi bir cilt için bu ürünü kullanabilirsiniz.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

6. Bibimcos Yüz Temizleyici Köpük



Köpük temizleyici arıyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Cildi derinlemesine temizlemenin yanında nem dengesini de sağlayan köpük, cildi tahriş etmiyor. 8 çeşit hyaluronik asit ile cildi nemlendiren ürün cildini güzelce temizlemek isteyenlerin alabileceği bir temizleyici.

Bu ürünü hemen denemek için tıklayın.

7. Mjcare On Nar Özlü Yüz Maskesi



Cildinizi nemlendirmek için iyi bir maske arıyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Antioksidan madde içeriğine sahip maske, nar özlü yapısıyla çok iyi bir ürün. Cildiniz için iyi bir nemlendirme maskesine ihtiyacınız varsa aradığınız ürün bu olabilir.

Bu ürünü merak ediyorsanız tıklayın.

8. Bibimcos Arındırıcı Toz Temizleyici



Günlük olarak kullanılmaya uygun toz temizleyicinin içeriğinde bitkisel enzimler bulunuyor. Peeling etkisi olan temizleyici cildinizi makyajdan, ölü hücrelerden ve kirden arındırıyor. Hassas ciltlere de uygun temizleyici gözenek bakımı için ideal.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

9. Bibimcos AHA-BHA Tonik



Cilt temizliği için alınması gereken Bibimcos tonik cildinizi kirlerden arındırmak için güzel ürünlerden biri. Cildin yüzeyindeki ve gözenek içlerindeki ölü derileri ve kirleri güzelce temizliyor. Pürüzsüz bir cilt istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

10. Bibimcos Houttuynia Cordata Ekstreli Arındırıcı Tonik



Cildi arındırmak için kullanılması gereken arındırıcı toniğin içinde %90 Houttuynia Cordata bulunuyor. Yatıştırıcı, arındırıcı ve nemlendirici etkiye sahip tonik ile cildiniz tertemiz oluyor. Cilt bariyerini güçlendirip cilt yenilenmesini destekleyen tonik aynı zamanda cilt için etkili bir antioksidan.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.







