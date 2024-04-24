Cilt bakımında doğallıktan yana olanlar buraya! Bu ürünler ile cilt sorunlarına elveda!

1. Chamos Cilt Onarıcı ve Sakinleştirici Krem



Cildiniz kuruysa ve yeterince nemlendiremiyorsanız ihtiyacınız olan krem bu! İçeriğindekilerle cildinizi onaran ve sakinleştiren krem bakım çantanızda mutlaka olmalı. Cilt bariyerini güçlendirmeye yarayan krem cildin tahriş olmasını engelliyor. Hassas ve problemli ciltlere bu krem çok iyi geliyor.

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2. Chamos Cica Jel Temizleyici



Cildi tahriş etmeden derinlemesine temizleyen bu temizleyici, jel formunda. Centella Asiatica Özü içeriğiyle cilde iyi gelen temizleyici gözeneklerdeki kirleri temizlemek için ideal bir ürün. Hassas ciltler dahil tüm ciltlere uygun jel temizleyici ile cilt hem dış etkenlerden korunuyor hem de sakinleşiyor.

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3. Bibimcos Temizleyici Yağ



Dış etkenler ciltte biriktiği için cilt kirlenebiliyor. Bu kirleri temizlerken de bu yağ kullanılıyor. Makyaj sonrası cildinizi temizlemek için de bu ürünü kullanabilirsiniz. Cildi tertemiz yaparken kurutmayan yağ aynı zamanda siyah ve beyaz noktaları temizlemeye de yarıyor.

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4. Bibimcos Enzim Peeling Özellikli Toz Temizleyici



Günlük olarak kullanılabilen toz temizleyicinin içeriğinde bitkisel enzimler var. Cildi ölü hücrelerden arındıran temizleyici siyah noktalar için de çok işe yarayan bir ürün. Hassas cilde sahip olanlar için uygun toz temizleyiciyi tüm cilt tipleri kullanabiliyor.

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5. Bibimcos Yoğun Nemlendirici Serum



Yoğun nemlendirici Bibimcos serumun içinde 8 farklı hyaluronic acid bulunuyor. Eğer kuru cilde sahipseniz cildi neme doyurmak için bu serumu kullanılabilirsiniz. Nemin ciltte uzun süre kalmasını sağladığı için etkili serum cilt bariyerini güçlendirmek için de yardımcı oluyor.

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6. Bibimcos AHA-BHA Facial Toner



Peeling yaparken kullanılan Bibimcos toner kirleri temizlemek için ideal ürünlerden. Daha pürüzsüz bir cilt için gerekli toner sizi aynı zamanda parlak bir cilde kavuşturuyor. Fiddy Method için kullanıma uygun toner ile cildiniz ferahlıyor. Bu toneri cildinde siyah nokta sorunu yaşayanlar kullanabilir.

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7. Chamos Çift Katmanlı Onarıcı Serum



Leke sorunu yaşayanların kullanabileceği serum cilt hassasiyetini önlüyor. Hassas cildi sakinleştirme etkisi olan Chamos serum cildin daha sağlıklı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Onarıcı etkisiyle yıpranmış cilt görünümünü düzeltmeye yardımcı oluyor. Daha genç bir cilt için bu serumu kullanmanız mümkün.

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8. Bibimcos Pore Clearing Clay Mask



Ciltte fazla salgılanan sebumu düzenlemek ve gözenekleri temizlemek için bir ürün arıyorsanız kil maskesini kullanabilirsiniz. Kremsi formülü olan maske cildi kurutmuyor ve ciltteki yağ-nem dengesini sağlıyor. Ciltteki fazla sebumu gideren ve gözenek görünümünü azaltan maske sizi ideal cildinize kavuşturuyor.

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9. Bibimcos Patch Göz Maskesi



60 tane gelen göz maskesi nemlendirici içeriğiyle göz çevresine çok güzel bakım yapıyor. Tüm cilt tiplerine uygun maske, göz çevresine bakım yapmanın yanında aydınlatmaya da yardımcı oluyor. Hızlı emilen yapısı göz maskesini sevilen bakım ürünlerinden biri yapıyor.

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10. Bibimcos Bakuchiol Retinol Krem



Formülünde retinal ve bitkisel retinol Bakuchiol olan ürün gece kullanılan bir krem. Kırışıklık ve ince çizgi görünümünden rahatsızsanız bu kremi kullanabilirsiniz. Yaşlanma karşıtı kremlerden olan retinol krem tüm cilt tipleri için uygun.

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