Parlak ciltler hayal değil! Tonik kullanarak cildinizi ay gibi parlatacak tüyolar burada…

Cildinizi mis gibi yapmanın yolu cilt bakım rutinine tonik eklemek!



Cildi temizlerken kullanılan ürünlerden biri tonikler. Tonikleri, diğer temizlik ürünleriyle karıştırmamak gerekiyor. Çünkü bu ürünler cildi derinlemesine temizliyor.

Tonikler makyaj temizleyici değiller.



Tonikleri makyaj temizleyici olarak kullanmak doğru değil. Bunlar cildi derinlemesine temizlemek için kullanılan ürünler. Yani yüzünüzü makyaj kalıntılarından temizledikten sonra kullanmanız gereken tonikler bakım ürünlerinin artıklarını ve ciltte biriken kirleri derinlemesine temizliyor.

Cildinizi temizlemek için şart olan tonikleri sizler için derledik. Gelin bu ürünlere bakalım...

1. Chamos Cilt Yatıştırıcı Tonik



Bu toniğin içeriğinde %90 oranında Centella Asiatica Özü var. Hem nemlendiren hem yatıştıran tonik cilt bakım rutinine eklenmeli. Cildinizi dış etkenlerden koruyarak sakinleştiren tonik nemlendirme etkisiyle faydalı bir ürün.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

2. Bibimcos Peeling Etkisi Sunan Arındırıcı Tonik



Cildinizeki ölü derileri, makyaj kalıntılarını ve kirleri temizleyerek cildinizi mis gibi yapan tonik bakım çantanızda olması gereken bir ürün. Cildinizin pürüzsüz olmasını istiyorsanız bu ürünü kullanabilirsiniz. Cildi temizlerken parlaklık da veren tonik ferahlatıcı etkiye de sahip.

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3. Chamos Centella Büyük Boy Cilt Yatıştırıcı Tonik



İlk maddedeki toniğin büyük boyu olan bu tonik sizi sürekli tonik alma derdinden kurtarıyor. 300 ml boyutuyla rahat rahat kullanabileceğiniz tonik cildi zararlı dış etkenlerden koruyor. Hassaslaşan ciltleri yatıştırmak için bu tonik kullanılabilir. Cildi uzun süre nemlendirme etkisiyle kaliteli bu toniği deneyin deriz!

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4. Bibimcos AHA-BHA Tonik



Toniğin cildi temizleyen ürünlerden olduğunu söyledik. Cildinizdeki ölü derileri ve makyaj kalıntılarını peeling yaparak temizleyen tonik ile cildinizin temizliğine hayran olacaksınız. Pürüzsüz ciltler için gerekli Bibimcos tonik aynı zamanda sebum dengesini sağlamaya da yardımcı oluyor.

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5. Bibimcos Houttuynia Cordata Ekstreli Arındırıcı Tonik



Cildi yatıştıran, arındıran ve aynı zamanda nemlendiren toniğin içinde %90 Houttuynia Cordata bulunuyor. UVB ışınlarının cilde verdiği hasarı azaltmaya yardımcı içeriğiyle cildinize iyi gelecek tonik cilt bariyerinin güçlendiriyor.

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6. Chamos ACACI Centella Cilt Yatıştırıcı Tonik



10 ml boyutundaki tonik tam denemelik. Cildinize iyi gelip gelmeyeceğinden emin olamıyorsanız Chamos toniğin bu boyunu deneyebilirsiniz. İçeriğinde %90 oranında Centella Asiatica Özü olan tonik cildi zararlı dış etkenlerden koruyor. Hassaslaşan cildi yatıştıran ve sakinleştiren tonik uzun süreli nemlendirme de sağlıyor.

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7. Bibimcos 7 Toner Set



Cilt bakım metotlarından biri olan 7 Tonik Methodu, cildi neme doyurmaya ve nemi cilde hapsetmeye yarıyor. Bu metodu uygularken kullanabileceğiniz tüm ürünler bu setin içinde yer alıyor. Özellikle kuru ciltlilerin uygulaması gereken bakım rutininde önce yağ bazlı ve su bazlı temizleyicilerle cilt temizleniyor. Sonra tonikle hem temizleme hem nemlendirme yapılıyor.

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