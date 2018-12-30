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Çıldır Gölü buzla kaplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:01 | Son Güncelleme

DONDURUCU soğukların etkili olduğu Ardahan'daki Çıldır Gölü buz tuttu.

Çıldır Gölü buzla kaplandı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA) - DONDURUCU soğukların etkili olduğu Ardahan'daki Çıldır Gölü buz tuttu. Yüzeyi 10 santim buz tabakası kaplayan gölde, 'eskimo' usulü balık avlayanlar ve kızakla tur düzenleyenler, buzun daha da kalınlaşmasını beklediklerini söyledi.
Ardahan'ın Göle ilçesinde cuma gecesi termometreler sıfırın altında 28.7 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde ise 23.2 dereceyi gösterdi. Damal ilçesinde sıfırın altında 20.4, Çıldır ilçesinde sıfırın altında 22.6, Hanak ilçesinde sıfırın altında 23.4 ve Posof ilçesinde sıfırın altında 12.9 derece olarak ölçüldü. Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi de hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle 10 santim buz tabakası ile kaplandı.
123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde balık avlamak için ve atlı kızakla gezinti yapmak için buz kalınlığının daha da kalınlaşmasını beklediklerinin söyleyen restoran sahibi Atalay Uzunkaya, "Buz kalınlığının istenildiği seviye ulaşması ile birlikte tüm yerli ve yabancı turistlerin gelip Çıldır gölünün görmesini ve bu zevki tatmasını istiyorum" dedi.
Atlı kızakçı Tuncer Aydemir ise "Geç de olsa Çıldır Gölü buz tuttu. Bundan sonra bizlerin üzerine düşen gelen misafirlerimizi güzel bir şekilde karşılamak ve donan göl üzerinde atlı kızak keyfi yaptırmak. Herkesi Çıldır Gölü'ne bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Çıldır Gölü buzla kaplandıÇıldır Gölü buzla kaplandıÇıldır Gölü buzla kaplandıÇıldır Gölü buzla kaplandı

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