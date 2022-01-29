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Çıldır Gölü'nde buz pateni yaptı, sosyal medya onu konuştu! İklim Şentunalı: En büyük hayalimdi

29.01.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artistik buz pateni dalında milli sporcu İklim Şentunalı, Ardahan ve Kars sınırlarında buz tutan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni yaptı. Şentunalı, donan göldeki performansını sosyal medya hesabından paylaştı. Şentunalı’nın gölde dans videosu, kısa sürede yayılıp, büyük beğeni topladı. 4 yaşından beri buz pateni yaptığını söyleyen İklim Şentunalı, bunun en büyük hayali olduğunu söyledi.

Donan Çıldır Gölü üzerinde buz pateni yapan, buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı (19), "Küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim" dedi. Buz pateni milli takım sporcusu İklim Şentunalı, 4 yaşından beri buz pateni yaptığını belirterek, "İlk kez doğal bir ortamda buz pateni yaptım. Küçüklüğümden beri en büyük hayalimdi. Türkiye’de araştırdım, bunu en iyi şekilde Çıldır Gölü'nde yapılabileceğini öğrendim. Ben de direkt Çıldır Gölü'ne gittim ve hayalimi gerçekleştirdim. Hava koşullarından dolayı biraz zor oldu.

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Çok soğuk ve çok rüzgarlıydı. O yüzden o rüzgar bizi biraz engelledi. Biraz da gitmek için geç kalmışız. Yüzeyi karlıydı. Buz haline getirebilmek için kazımak zorunda kaldık. Gitmeden önce tamamen bütün önlemlerimizi aldık. Buz kalınlığını da ölçtük. O yüzden bizim için hiçbir riski olmadı. Projemizi güvenli bir şekilde yaptık" diye konuştu.

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SOSYAL MEDYA ONU KONUŞTU

İklim Şentunalı, görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla büyük destek aldığını dile getirerek, "Orada çok üşüdüm; ama yandaki balıkçılar, seyreden insanlar herkes çok güzel tepkiler gösterdi. Çok fazla destek mesajı aldım. Bu destekler için çok teşekkür ediyorum" dedi.

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(DHA)

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