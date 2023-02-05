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Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar! Buz kırılınca traktör suya gömüldü, sürücü son anda kurtuldu

05.02.2023 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü üzerinde korku dolu anlar yaşandı. Kar temizleme çalışması yapan traktör, buzun kırılması sonucu suya gömüldü. Traktörün sürücü ise çevredekiler tarafından son anda kurtarıldı. İşte olayın detayları...

Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar! Buz kırılınca traktör suya gömüldü, sürücü son anda kurtuldu

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, gece sıfırın altında 17 derecede buz tuttu. Her yıl yerli ve yabancı yüzlerce kişinin akınına uğrayan, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü üzerinde, atlı kızak da yapılıyor.

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Bir otomobil firmasının gösteri yapmak için gerekli pisti oluşturmak amacıyla köyden kiralanan traktör, göl üzerinde kar temizleme çalışması yapmaya başladı. Kıyıdan yaklaşık 300 metre kadar giden traktör buzun kırılması sonucu suya gömüldü ve gözden kayboldu.

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İsmi belirlenemeyen sürücü ise otomobil firması çalışanları tarafından, traktör suya gömülmeden son anda kurtarıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Çıldır Gölü Ardahan buz

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