Çıldır Gölü'ne ziyaretçi akını

Soğuk havaya rağmen saatlerce göl üzerinde kalan turistler eğlencenin tadını çıkarıyor. Kars'taki ziyaretlerini oldukça heyecan verici buluyor. Şeffaf zeminin altından suyu görebildiklerini ve manzaradan çok keyif aldıklarını söyleyen ziyaretçiler, soğuk havaya rağmen geçirdikleri keyifli zamana değdiğini söylüyor.

Saatlerce sıra bekleyen var

Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklardan dolayı 40 santimetre kalınlığında buz tuttu.

Doğu Ekspresi ve tur operatörleriyle Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü’ne uğramadan kentten ayrılmıyor.

Buz tutan gölün üzerine çıkmak için insanlar adeta birbirleriyle yarışıyor. Çıldır Gölü’nün buz tutmuş yüzeyinde halay çekip oynayanlar ise dikkat çekiyor.

Kars’a son günlerde gerek Doğu Ekspresi ve gerekse tur operatörleriyle gelen yerli ve yabancı turistler Çıldır Gölü’ne uğramadan Kars’tan ayrılmıyor.

Çıldır Gölü’nün buz tutan yüzeyinde bir süre gezen, fotoğraf çekilen vatandaşlar daha sonra sevdikleriyle birlikte gölde atlı kızak ile kayıyor.

Soğuk havaya rağmen saatlerce göl üzerinde kalan vatandaşlar gönüllerince eğlenmenin tadını çıkarıyor.

Doğu Ekspresi'yle masalsı bir yoluculuğun ardından Kars’a geldiğini ifade eden vatandaşlar, şunları söyledi:

"Harika süper bir duygu, çok heyecan verici bir duygu. İnanılmaz bir duygu. Şeffaf, altı görebiliyoruz. Çok keyif aldık. Evet hava çok soğuk ama bence değer. Bazen insanı ürkütmüyor değil, ama bence heyecan verici evet gelmeye görmeye değer"

Çıldır Gölü’ne gelenlerin çoğunluğu atlı kızağa binmek ve buz tutan göl üzerinde gezmek için saatlerce sırasının gelmesini bekliyor.