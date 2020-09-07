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Çilek bacaklara ne sebep olur ve nasıl kurtulursunuz?

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Birçok kadın kuşkusuz ağdadan sonra cildinde oluşan kırmızı lekelerle mücadele ediyor. Çilek bacak denilen bu durum neredeyse tüm kadınların ortak sorunu olurken, genel olarak bacaklardaki tüyleri almak isteyen kişilerin uyguladıkları yanlış yöntemlerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Peki tüy köklerinin tahriş edilmesi nedeniyle ortaya çıkan bu görüntüden nasıl kurtulacaksınız?

Çilek bacaklara ne sebep olur ve nasıl kurtulursunuz?

Çilekli bacaklar genellikle kaşıntılı veya ağrılı değildir ancak kadınların utanmasına neden olabiliyor. Bizler, çilekli bacaklara neyin sebep olabileceğini ve bu durumdan kurtulmak için ne yapabileceğimizi bulmak için araştırma yaptık.

TIRAŞ OLMAK

“Çilek bacakları” genetik bir durum olarak kabul edilmesine ve en çok kalın vücut kılları olanlarda görülmesine rağmen, bu can sıkıcı durumun ana nedenlerinden biri tıraştır. Eski bir tıraş bıçağıyla veya tıraş kremi olmadan tıraş oluyorsanız, tıraş bıçağı ciltte tahrişe neden olabilir. Tahrişe tepki olarak saç kökü çevresindeki cilt koyulaşır ve bacaklarınızda siyah noktalar belirir.

FOLİKÜLİT

Folikülit, kıl köklerinin iltihaplandığı yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Pek çok şekli vardır ve çilek görünümüne neden olabilir. Hafif bir folikülit formu, jilet darbelerinden kaynaklanır. Bu, kıl büyümesine yol açar ve çilek bacaklarının ortaya çıkmasına neden olan şey olabilir.

KURU CİLT

Aşırı kuru cilt, gözeneklerin koyulaşmasına neden olmasa da, sizi tıraş bıçağı yanması ve tahrişe karşı daha savunmasız hale getirir. Cildin kuruluğu da koyu renkli tohum benzeri lekelerin daha görünür olmasını sağlar. Cildiniz nemsiz kaldığında çilek bacak görünümü daha kolay gelişir.

KERATOSİS PİLARİS

Keratosis pilaris, genellikle üst kollarda, uyluklarda, yanaklarda veya kalçalarda kuru lekeler ve küçük yumrular oluşturan yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Keratin birikmesinden kaynaklanır ve saç folikülünün açılmasını engelleyen bir tıkaç oluşturur, bu da çilek benzeri bir cilde neden olabilir. Keratosis pilaris, cilt çok kuru olduğunda ortaya çıkar ve nem oranı düşük bir iklimde yaşayanlarda veya çok fazla kimyasal içeren yüzme havuzlarında sıklıkla yüzenlerde daha yaygındır.

PEKİ ÇİLEK BACAKLARDAN KURTULMANIN YOLLARI NELER?

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DOĞRU ŞEKİLDE TIRAŞ OLMAK

Tıraş olmadan önce cildinizi ve kıllarınız yumuşatmak için ıslatın ve bir tıraş kremi sürün. Jiletin her hareketinden sonra durulamayı unutmayın ve tahrişi en aza indirmek için bıçağınızı düzenli olarak değiştirdiğinizden emin olun. "Çilek bacakları" görünümüne yol açabilecek tıraş bıçağı darbelerini ve yanıkları önlemeye yardımcı olmak için kılların uzadığı yönde tıraş edin.

DÜZENLİ OLARAK PEELİNG YAPMAK

Peeling, ölü derinin temizlenmesine yardımcı olur ve yeni saçların uzamasını kolaylaştırır. Batık tüylerin önlenmesine yardımcı olur ve çilek bacaklarının görünümünü azaltabilir. Düzenli pul pul dökülme, çilek bacaklarının tekrar etmesini önlemeye de yardımcı olur.

PROFESYONEL TEDAVİ

Ev ilaçları etkili olmazsa, elektroliz ve lazer tedavisini içeren çilek bacakları için tıbbi tedavi seçeneklerini deneyebilirsiniz. Elektroliz, tahriş olmuş saç köklerini hedef almak ve saçın büyümesini durdurmak için elektrik kullanır. İç içe geçmiş tüyleri önler ve çilek bacaklarının oluşma olasılığını azaltabilir. Lazer tedavisi, aynı anda birden fazla kıl kökünü hedef alan güvenli bir epilasyon yöntemidir.

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