Çilek bacaklara ne sebep olur ve nasıl kurtulursunuz?

Çilekli bacaklar genellikle kaşıntılı veya ağrılı değildir ancak kadınların utanmasına neden olabiliyor. Bizler, çilekli bacaklara neyin sebep olabileceğini ve bu durumdan kurtulmak için ne yapabileceğimizi bulmak için araştırma yaptık.

TIRAŞ OLMAK

“Çilek bacakları” genetik bir durum olarak kabul edilmesine ve en çok kalın vücut kılları olanlarda görülmesine rağmen, bu can sıkıcı durumun ana nedenlerinden biri tıraştır. Eski bir tıraş bıçağıyla veya tıraş kremi olmadan tıraş oluyorsanız, tıraş bıçağı ciltte tahrişe neden olabilir. Tahrişe tepki olarak saç kökü çevresindeki cilt koyulaşır ve bacaklarınızda siyah noktalar belirir.

FOLİKÜLİT

Folikülit, kıl köklerinin iltihaplandığı yaygın bir cilt rahatsızlığıdır. Pek çok şekli vardır ve çilek görünümüne neden olabilir. Hafif bir folikülit formu, jilet darbelerinden kaynaklanır. Bu, kıl büyümesine yol açar ve çilek bacaklarının ortaya çıkmasına neden olan şey olabilir.

KURU CİLT

Aşırı kuru cilt, gözeneklerin koyulaşmasına neden olmasa da, sizi tıraş bıçağı yanması ve tahrişe karşı daha savunmasız hale getirir. Cildin kuruluğu da koyu renkli tohum benzeri lekelerin daha görünür olmasını sağlar. Cildiniz nemsiz kaldığında çilek bacak görünümü daha kolay gelişir.