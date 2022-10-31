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Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

31.10.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Piyango'nun gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. 31 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Çılgın Sayısal Loto kazanan sayılar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 31 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar 31 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto'nun sonuçları saat kaçta açıklanacağını ve nereden açıklandığıyla ilgili araştırmalarda bulunuyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı..

31 EKİM PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi 31 Ekim Pazartesi saat 21:30'da açıklandı. Sonuçlar millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ VE BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN SAYILAR

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31 Ekim Pazartesi günü yayınlanan sonuçlara göre Çılgın Sayısal loto kazanan sayıları 1-4-64-67-77-88-59 (Joker) oldu. Süper star numarası ise 68 oldu.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

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Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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