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Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıyor, saat kaçta? 28 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama

28.01.2023 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar çekilişle ilgili aramalarını sıklaştırdı. Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi olan bu çekiliş her hafta insanların hayallerini süslüyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için loto oynayanlar, çekiliş sonuçlarını şimdiden araştırmaya başladı. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıyor, saat kaçta? İşte detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıyor, saat kaçta? 28 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şans oyunları ülkemizde epey revaçta. Bu çekilişlerden en popüler olanı da bu akşam çekilecek olan Çılgın Sayısal Loto. Uzun yıllardır cumartesi günlerinin vazgeçilmezi olan çekiliş bu akşam kimleri sevindirecek merak konusu oldu. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıyor, saat kaçta? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor kullanıcıların en çok arattıpı onulardan biri oldu. Çekiliş bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından izlenebilecek.

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28 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye merak edilmeye başlandı. Bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek olan çekilişte ne kadar para ödülü verilecek araştırılıyor. 25 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişi sonucunda 6 bilen çıkmamış ve devretmişti.

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Bu akşamki çekilişin büyük ödülü tamı tamına 98.053.369,36 ₺ olacak.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2023 AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto sonuçları 25 Ocak 2023 AÇIKLANDI!

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