Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıyor, saat kaçta? 28 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şans oyunları ülkemizde epey revaçta. Bu çekilişlerden en popüler olanı da bu akşam çekilecek olan Çılgın Sayısal Loto. Uzun yıllardır cumartesi günlerinin vazgeçilmezi olan çekiliş bu akşam kimleri sevindirecek merak konusu oldu. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişi ne zaman yapılıyor, saat kaçta? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Çılgın Sayısal Loto ne zaman çekiliyor kullanıcıların en çok arattıpı onulardan biri oldu. Çekiliş bu akşam saat 21.30'da yapılacak. Noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleştirilecek çekiliş MPİ web sitesinden ve Youtube kanalından izlenebilecek.

28 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiye merak edilmeye başlandı. Bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek olan çekilişte ne kadar para ödülü verilecek araştırılıyor. 25 Ocak'ta yapılan Sayısal Loto çekilişi sonucunda 6 bilen çıkmamış ve devretmişti.

Bu akşamki çekilişin büyük ödülü tamı tamına 98.053.369,36 ₺ olacak.