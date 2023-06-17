HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 17 Haziran çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 17 Haziran çekiliş ekranı

17.06.2023 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları şans oyunu severler tarafından yakından takip ediliyor. 17 Haziran 2023 Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle ekrana gelecek ve kapanış yapacak olan Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 17 Haziran çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır, ne kadar devretti? 17 Haziran çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişine katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları gerçekleştiriliyor. Çılgın Sayısal Loto 17 Haziran Cumartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Çılgın Sayısal Loto, haftanın son çekilişi ile 17 Haziran Cumartesi akşamı saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

çekiliş topları

14 HAZİRAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabilirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ili sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, AVM'yi su bastıO ili sağanak vurdu! Caddeler göle döndü, AVM'yi su bastı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı
9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış9 kişinin öldüğü arazi kavgasında korkunç detay! Ekipler çatışmanın ortasında kalmış
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango çılgın sayısal loto nasıl oynanır

En Çok Okunan Haberler

Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…

Motorin fiyatları için bir zam daha! 2 haftada 3’üncü kez…

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemesi bugün başladı!

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

9 kişinin öldüğü katliamdan sağ kurtuldu! Kavganın nedenini anlattı

Deniz Zeyrek’ten CHP ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı çıkış: ‘Kılıçdaroğlu’nun müdahale etmesi lazım! Utanılacak bir şey’

Deniz Zeyrek’ten CHP ile ilgili canlı yayında çok çarpıcı çıkış: ‘Kılıçdaroğlu’nun müdahale etmesi lazım! Utanılacak bir şey’

Melek Mosso konseri gündem olmuştu! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den açıklama, istifa etti

Melek Mosso konseri gündem olmuştu! Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'den açıklama, istifa etti

Bakan Tunç’tan yeni anayasa ve Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili iddialar hakkında açıklama

Bakan Tunç’tan yeni anayasa ve Erdoğan’ın sağlık durumu ile ilgili iddialar hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Metronun içinde yetişkin filmi açtı! Görüntüler cama yansıyınca...

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Koronavirüs zannetti! 35 yaşında kızamık olduğu anlaşıldı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.