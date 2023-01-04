ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2023 AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 4 Ocak sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinici çekilişi 4 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR:

5 - 28 - 48 - 60 - 63 - 80 - 46 Joker ve 62 SüperStar numara

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



