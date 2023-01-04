HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2023 AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2023 AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

04.01.2023 21:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları için geri sayım sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi haftanın üç günü olmak üzere pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri oynanmaktadır. 4 Ocak Çarşamba günü haftanın ikinci Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango ile 4 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 4 OCAK 2023 AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto 4 Ocak sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinici çekilişi 4 Ocak Çarşamba günü (bu akşam) gerçekleşecek. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını açıklanmasının hemen ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi veya haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan 4 Ocak 2023 Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edildi.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR:

5 - 28 - 48 - 60 - 63 - 80 - 46 Joker ve 62 SüperStar numara

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

çılgın sayısal loto 4 ocak

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
KKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyorKKTC'de plastik poşet kararı! Kullanımı tarih oluyor
Bağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyorBağışıklık sistemini bozarak erken ölüm riskini artırıyor
Polisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem olduPolisler o hareketten sonra açığa alındı! Sosyal medyada gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çılgın sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Polis, öğretmen, hemşire, doktor… Tüm maaşlar değişti!

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti!

Kıdem tazminatı tavanı 2023 için bir kez daha değişti!

Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!

Altılı masanın adayını "Net bir şekilde" diyerek açıkladı!

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçakladı! 'Taciz ettiniz sapıksınız' Trafikte dehşet anları

Kucağında bebekle ambulans şoförünü bıçakladı! 'Taciz ettiniz sapıksınız' Trafikte dehşet anları

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

Bakan Soylu telefon görüşmelerini tek tek açıkladı! "40 arama kaydı var"

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

En trend hashtagler listesinde başı çekiyor! Mutfakların gözdesi oldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.