HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 OCAK 2023 AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 OCAK 2023 AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

09.01.2023 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanması için geri sayım sona erdi. Haftanın üç günü gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto; Pazartesi, çarşamba ve cumartesi akşamları düzenleniyor. Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı gerçekleşti. Peki, 9 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Milli Piyango ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 OCAK 2023 AÇIKLANDI! Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi oynayan birçok vatandaş çekiliş sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com adresi üzerinden yayınlanıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 9 OCAK AÇIKLANDI MI!

Çılgın Sayısal Loto, haftanın ilk çekilişi ile 9 Ocak Pazartesi akşamı gerçekleşen oyunla saat 21:30'da belli oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı.

İŞTE KAZANDIRAN NUMARALAR;
4-21-23-33-35-48 JOKER: 12 SÜPERSTAR:73

Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı:
https://www.millipiyangoonline.com/cekilis-sonuclari/sayisal-loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında karar!Gazeteci Güngör Arslan cinayeti davasında karar!
Büyük Çamlıca Camii'ne sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'Büyük Çamlıca Camii'ne sıfır araçları stokladılar! 'Nasılsa değerlenir'
Putin'den 'intikam' saldırısı! Ukrayna'nın hamlesini unutmadıPutin'den 'intikam' saldırısı! Ukrayna'nın hamlesini unutmadı
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çılgın sayısal loto sonuçları çılgın sayısal loto çekilişi

En Çok Okunan Haberler

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Milyonları ilgilendiriyor! 'Yüzde 15...' Ek zam mı geliyor?

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

Kalça dansı Ekşi Sözlük'te gündem oldu!

'Ülkücüler' paylaştı, sosyal medyada hızla yayıldı!

'Ülkücüler' paylaştı, sosyal medyada hızla yayıldı!

Dünyada bir ilk olacak! "Bu yıl hizmete alıyoruz"

Dünyada bir ilk olacak! "Bu yıl hizmete alıyoruz"

Oğlunu işe alan belediye başkanı, kendini bakın nasıl savundu

Oğlunu işe alan belediye başkanı, kendini bakın nasıl savundu

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak sözler! 'Ayaklarını kırın'

Bakan Soylu'dan çok konuşulacak sözler! 'Ayaklarını kırın'

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Parfüm şişesini üzerinize dökmenize gerek yok! İşte birkaç fıs ile gün boyu mis gibi kokmanın yolları...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.