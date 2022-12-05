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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

05.12.2022 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler Milli Piyango İdaresi'ne çevrildi. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftada üç gün gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi 5 Aralık Pazartesi akşamı gerçekleşti. Haftanın ilk çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürdü. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 5 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı

Şans oyunu severler 5 Aralık Pazartesi günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını takip ediyorlar. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bugün bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Şans oyunu severler tarafından merakla takip edilen ve haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti. Sonuçlar açıklanmasının ardından Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan ediliyor.

İşte kazanan numaralar;
38-44-51-60-66-80 ve 11 joker, 14 SüperStar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları için tıklayınız: https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari

çılgın-sayısal-loto

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NEDİR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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