Popüler şans oyunlarından biri olan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu bugün belli oluyor. Binlerce şans oyunu sever gözlerini Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına dikti. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? İşte merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

