Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır? 18 Mart bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam yapılacak çekiliş her hafta olduğu gibi yine noter huzurunda gerçekleşecek. Milyonlarca kişi, heyecanla takip edilen Sayısal Loto sonuçlarını ve nasıl oynandığını merak ediyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve nasıl oynandığına dair detaylı bilgiler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV'den canlı yayınlanacak olan çekiliş büyük ilgi görmeye devam ediyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı olarak takip edilebilecek.

18 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

