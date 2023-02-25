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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? 25 Şubat Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş sorgulama

25.02.2023 18:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. 25 Şubat Cumartesi akşamı Milli Piyango'da Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşecek. Haftanın son çekilişiyle Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? İşte 25 Şubat Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? 25 Şubat Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şans oyunlarına ilgi oldukça yüksek. Bu çekilişlerden en popüler olanı da bu akşam gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak.

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SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

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