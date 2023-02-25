Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? 25 Şubat Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve sonuçları vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Şans oyunlarına ilgi oldukça yüksek. Bu çekilişlerden en popüler olanı da bu akşam gerçekleştirilecek olan Çılgın Sayısal Loto. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, kuralları neler? İşte çekilişe dair ayrıntılar...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

