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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 25 Mart Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

25.03.2023 18:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Canlı yapılacak çekilişin sonuçları şans oyunu müdavimleri tarafından araştırılıyor. Yıllardır cumartesi akşamlarının heyecanla beklenen çekilişi, bu akşam haftanın son oyunuyla ekrana gelecek. Peki Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? İşte 25 Mart Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı...

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl oynanır? 25 Mart Çılgın Sayısal Loto bilet ve çekiliş ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekilişi ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam yapılacak çekiliş her hafta olduğu gibi yine noter huzurunda gerçekleştirilecek. Milyonlarca kişi, heyecanla takip edilen Sayısal Loto sonuçlarını ve nasıl oynandığını merak ediyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve nasıl oynandığına dair detaylı bilgiler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleştirilecek. Milli Piyango TV'den canlı yayınlanan çekiliş büyük ilgi görmeye devam ediyor. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin web sitesinden ve resmi Youtube kanallarından canlı olarak takip edilebilir.

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25 MART ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

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Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.

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