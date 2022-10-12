Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanır? 12 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı merak ediliyor. Çılgın Sayısal Loto sonuçları haftanın belirli günlerinde gerçekleştiriliyor. Sonuçların açıklanmasının ardından bilet sorgulama ekranı aktif hale geliyor. 12 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşecek. Çekilişin ardından sonuçlar www.millipiyangoonline.com üzerinden açıklanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz kazandıran numaralar haberimiz içerisine eklenecektir.

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ÇILGIN SAYISAL LOTODA SON ÇIKAN NUMARALAR NELERDİR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi en son 10 Ekim'de gerçekleştirildi. Çekilişin ardından kazandıran numaralar 14, 28,46, 56, 57, 58, joker 40, süperstar 37 oldu.

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayılsal Loto kuponu 4 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 2 TL’dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 6 TL’dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

